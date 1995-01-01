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    Егоров: «Арбитр посмотрел VAR и подтвердил, что «Зенит» забил «Краснодару» без нарушений»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказал мнение о моменте с мячом «Зенита» в ворота «Краснодара» (1:1) в матче четвертого тура РПЛ (1:1).

    Петербуржцы сравняли счет на первой добавленной минуте встречи. Перед голом полузащитник краснодарцев Тонни Вилена столкнулся с защитником «Зенита» Браниславом Ивановичем в центре поля, в результате чего упал и потерял мяч.

    «На матче работал VAR, где путем коммуникации между арбитрами было выяснено, что нет нарушения в центре поля до гола. Арбитр еще раз посмотрел VAR и подтвердил, что гол забит без нарушений», – сказал Егоров.

    • «Зенит» имеет 10 очков в активе и лидирует в турнирной таблице. «Краснодар» набрал семь баллов и занимает пятую строчку.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +256

      Chingis17rus 3 минуты назад

      Видно было, что Вилена завалился и без VAR. О чем тут спорить. Краснодару пожелаю в игре с Порту нанести больше чем один ударов в створ ворот и победить!

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