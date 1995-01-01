Егоров: «Арбитр посмотрел VAR и подтвердил, что «Зенит» забил «Краснодару» без нарушений»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказал мнение о моменте с мячом «Зенита» в ворота «Краснодара» (1:1) в матче четвертого тура РПЛ (1:1).

Петербуржцы сравняли счет на первой добавленной минуте встречи. Перед голом полузащитник краснодарцев Тонни Вилена столкнулся с защитником «Зенита» Браниславом Ивановичем в центре поля, в результате чего упал и потерял мяч.

«На матче работал VAR, где путем коммуникации между арбитрами было выяснено, что нет нарушения в центре поля до гола. Арбитр еще раз посмотрел VAR и подтвердил, что гол забит без нарушений», – сказал Егоров.