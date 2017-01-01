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    Перекупщики продают билеты на матч «Краснодар» – «Порту» в семь раз дороже номинала

    Стоимость билетов у перекупщиков на первый матч третьего тура квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар»«Порту» в семь раз превышает официальную цену. Об этом сообщил работник стадиона «Краснодар».

    «Ажиотаж к игре очень большой, в первый день продаж реализовали более 15 тысяч билетов. Билеты продают и перекупщики, причем завышают цену в несколько раз.

    Например, билет, который можно было купить за 350 рублей, они продают почти за 2500 рублей. К перекупщикам у нас относятся очень жестко, рядом со стадионом работает полиция, им помогают казаки», – сказал сотрудник арены.

    • Ранее «Краснодар» сообщил, что продал все 35074 билета на игру с португальцами.
    • Встреча пройдет в среду, 7 августа, и начнется в 20:00 по московскому времени. Она станет первой для краснодарцев в истории.
    • Ответный матч «Порту» – «Краснодар» состоится во вторник, 13 августа. В случае прохода дальше краснодарцы сыграют с победителем пары «Истанбул Башакшехир»«Олимпиакос».

    Источник: ТАСС

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