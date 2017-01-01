Перекупщики продают билеты на матч «Краснодар» – «Порту» в семь раз дороже номинала

Стоимость билетов у перекупщиков на первый матч третьего тура квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» – «Порту» в семь раз превышает официальную цену. Об этом сообщил работник стадиона «Краснодар».

«Ажиотаж к игре очень большой, в первый день продаж реализовали более 15 тысяч билетов. Билеты продают и перекупщики, причем завышают цену в несколько раз.

Например, билет, который можно было купить за 350 рублей, они продают почти за 2500 рублей. К перекупщикам у нас относятся очень жестко, рядом со стадионом работает полиция, им помогают казаки», – сказал сотрудник арены.