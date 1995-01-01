FARE – «Зениту»: «Баннер, критикующий подписание Малкома – расизм. И нет смысла это отрицать»

Сеть по борьбе против расизма и ксенофобии в европейском футболе FARE (Football Against Racism in Europe) выступила с заявлением по поводу инцидента с нападающим «Зенита» Малкомом.

Бразилец дебютировал за петербуржцев в матче четвертого тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). Как утверждает The Sun, группа фанатов «Зенита» вывесила на игре баннер со словами: «Спасибо руководству за верность традициям».

«Дорогой «Зенит». Баннер, критикующий подписание темнокожего бразильского игрока, как Малком – это расизм. Тот факт, что это были не тысячи ультрас, как это могло быть несколько лет назад, безусловно, прогресс.

Но расизм есть расизм, и нет смысла это отрицать. Искренне ваш FARE», – говорится в заявлении организации.

Напомним, в 2012 году объединения фанатов «Зенита» «Ландскрона» выпустило манифест «Селекция-12», в котором обозначило свою позицию по поводу темнокожих игроков в клубе.

«Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчeркивающая идентичность клуба и ничего больше. Благодаря еe сохранению «Зенит» в футбольном мире имеет собственное лицо наряду со считанным количеством футбольных клубов, также поддерживающих данные устои», – говорится в манифесте.