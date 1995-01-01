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    FARE – «Зениту»: «Баннер, критикующий подписание Малкома – расизм. И нет смысла это отрицать»

    Сеть по борьбе против расизма и ксенофобии в европейском футболе FARE (Football Against Racism in Europe) выступила с заявлением по поводу инцидента с нападающим «Зенита» Малкомом.

    Бразилец дебютировал за петербуржцев в матче четвертого тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). Как утверждает The Sun, группа фанатов «Зенита» вывесила на игре баннер со словами: «Спасибо руководству за верность традициям».

    «Дорогой «Зенит». Баннер, критикующий подписание темнокожего бразильского игрока, как Малком – это расизм. Тот факт, что это были не тысячи ультрас, как это могло быть несколько лет назад, безусловно, прогресс.

    Но расизм есть расизм, и нет смысла это отрицать. Искренне ваш FARE», – говорится в заявлении организации.

    Напомним, в 2012 году объединения фанатов «Зенита» «Ландскрона» выпустило манифест «Селекция-12», в котором обозначило свою позицию по поводу темнокожих игроков в клубе.

    «Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчeркивающая идентичность клуба и ничего больше. Благодаря еe сохранению «Зенит» в футбольном мире имеет собственное лицо наряду со считанным количеством футбольных клубов, также поддерживающих данные устои», – говорится в манифесте.

    • Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» на прошлой неделе за 40+5 миллионов евро.

    Источник: Твиттер FARE

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии27
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      Рейтинг: +3018

      Viper for CSKA 19 минут назад

      По-моему, это уже откровенное хамство. Цитата - максимально многозначительна. Можно очень по-разному понять. А этой FARE, по сути, всё равно, что Зенитовцы имели в виду, они сами всё додумали. Болельщики Зенита могут отвечать исключительно за то, что они написали, а не то, что очередная федерация по охоте на ведьм себе напридумывала. Послать их, и дело с концом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1407

      andrej-lucevich 19 минут назад

      у этих балбесов везде видятся признаки расизма, ну не п..доры они?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1378

      Kollljan 19 минут назад

      Мировой сионизм никогда не успокоится. Что это за сеть? Кто руководители? Кто финансирует? Я впервые слышу об этой хрени.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +726

      Genz 24 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит должны лишить домашний стадион на игры лч за расизм болел с баннером. Вина в том, что баннер провисел весь матч и ОМОН не среагировал. Спонсоры зенита Газпром видели расистский баннер и одобрили, поскольку не среагировали

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +3453

      APchelov 24 минуты назад

      Ну если толлерантность подразумевает терпимость, то будьте любезны терпеть )

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1179

      Иван_Невский 28 минут назад

      что за планы у наглосаксов? отобрать матчи проведения евро в России?
      эти гавнюки никогда не успокоются.

      3
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    • ...
      Рейтинг: -283

      DonBaton 49 минут назад

      3аипали эти толерасты ипаные,когда же вы все сдохните

      5
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      Рейтинг: +3239

      порт 56 минут назад

      Искренне ваш FARE», – говорится в заявлении организации.
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      Да не наши вы. Ваши на обочине дороги кошку доедают.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +413

      Elisey13 57 минут назад

      Как не странно, отдать такие большие деньги за игрока и ещё на ровном месте проблему словить)))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7168

      KLIM777 1 час назад

      ахахахахах Причем тут Малком вообще? Там вообще про него речь была?

      Этот баннер может адресован по совершенно другому событию. Тоже млять специалисты.

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