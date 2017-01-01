«Краснодар» продал все билеты на матч с «Порту»

Ничего удивительного.в Краснодаре очень любят футбол.тем более,такой знаковый матч.
«Краснодар» в среду примет «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Как сообщает твиттер краснодарцев, на игру продано 35 074 билета (столько же вмещает домашний стадион южан).
- Встреча пройдет 7 августа и начнется в 20:00 по московскому времени. Ответный матч состоится 13 августа, во вторник.
- «Краснодар» в случае прохода «Порту» встретится с победителем пары «Истанбул Башакшехир» – «Олимпиакос».