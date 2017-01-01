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    «Краснодар» продал все билеты на матч с «Порту»

    «Краснодар» в среду примет «Порту» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Как сообщает твиттер краснодарцев, на игру продано 35 074 билета (столько же вмещает домашний стадион южан).

    • Встреча пройдет 7 августа и начнется в 20:00 по московскому времени. Ответный матч состоится 13 августа, во вторник.
    • «Краснодар» в случае прохода «Порту» встретится с победителем пары «Истанбул Башакшехир»«Олимпиакос».

    Источник: Твиттер «Краснодара»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1402

      Vladarg 18 минут назад

      Ничего удивительного.в Краснодаре очень любят футбол.тем более,такой знаковый матч.

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