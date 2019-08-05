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    Тиль: «Кононов хочет сделать меня важной частью футбола, который прививает «Спартаку». Постараюсь его не подвести»

    Новичок «Спартака» Гус Тиль рассказал, на какой позиции любит выступать и что входит в его обязанности на поле.

    Полузащитник перешел в московский клуб из АЗ в понедельник, подписав четырехлетний контракт.

    – Вы уже общались с главным тренером. Чего он ждет от вас?

    – Он рассказал, какой видит мою роль на поле. Сказал, что видел много матчей с моим участием, что ему нравится мой игровой стиль. Тренер верит в меня и хочет сделать важной частью того футбола, который прививает команде. Постараюсь его не подвести.

    – Вы сказали, что внимательно изучали записи матчей «Спартака». Какими видите свою позицию на поле и функции, которые будут вам доверены?

    – Я играю под нападающим, создаю голы, делаю голевые передачи. Кроме того, в мой функционал входит создание игрового пространства для партнеров, чтобы мы могли демонстрировать атакующий футбол.

    • В сезоне-2018/19 Тиль провел за АЗ 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +729

      Genz 1 час назад

      Как нужно играть Тилю Уленшпигелю ,если Кононов убивает футболиста как личность. с ним они не могут ничего вообще ...три чёрных лидера перестали играть. зобнин Гулиев ломовицкий сдулись с его поршивыми тренировками . Тренер Карпин созидает, его футболисты растут .тренер Кононов разрушает игру, его футболисты теряют кондиции

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    • ...
      Рейтинг: +4306

      Агасфер 1 час назад

      Это "мичуринец" от футбола скоро допрививается.

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