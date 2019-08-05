Тиль: «Кононов хочет сделать меня важной частью футбола, который прививает «Спартаку». Постараюсь его не подвести»

Как нужно играть Тилю Уленшпигелю ,если Кононов убивает футболиста как личность. с ним они не могут ничего вообще ...три чёрных лидера перестали играть. зобнин Гулиев ломовицкий сдулись с его поршивыми тренировками . Тренер Карпин созидает, его футболисты растут .тренер Кононов разрушает игру, его футболисты теряют кондиции
Новичок «Спартака» Гус Тиль рассказал, на какой позиции любит выступать и что входит в его обязанности на поле.
Полузащитник перешел в московский клуб из АЗ в понедельник, подписав четырехлетний контракт.
– Вы уже общались с главным тренером. Чего он ждет от вас?
– Он рассказал, какой видит мою роль на поле. Сказал, что видел много матчей с моим участием, что ему нравится мой игровой стиль. Тренер верит в меня и хочет сделать важной частью того футбола, который прививает команде. Постараюсь его не подвести.
– Вы сказали, что внимательно изучали записи матчей «Спартака». Какими видите свою позицию на поле и функции, которые будут вам доверены?
– Я играю под нападающим, создаю голы, делаю голевые передачи. Кроме того, в мой функционал входит создание игрового пространства для партнеров, чтобы мы могли демонстрировать атакующий футбол.
- В сезоне-2018/19 Тиль провел за АЗ 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.