Тиль: «Кононов хочет сделать меня важной частью футбола, который прививает «Спартаку». Постараюсь его не подвести»

Новичок «Спартака» Гус Тиль рассказал, на какой позиции любит выступать и что входит в его обязанности на поле.

Полузащитник перешел в московский клуб из АЗ в понедельник, подписав четырехлетний контракт.

– Вы уже общались с главным тренером. Чего он ждет от вас?

– Он рассказал, какой видит мою роль на поле. Сказал, что видел много матчей с моим участием, что ему нравится мой игровой стиль. Тренер верит в меня и хочет сделать важной частью того футбола, который прививает команде. Постараюсь его не подвести.

– Вы сказали, что внимательно изучали записи матчей «Спартака». Какими видите свою позицию на поле и функции, которые будут вам доверены?

– Я играю под нападающим, создаю голы, делаю голевые передачи. Кроме того, в мой функционал входит создание игрового пространства для партнеров, чтобы мы могли демонстрировать атакующий футбол.