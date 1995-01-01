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    Головин: «Даже если бы позвали «Реал» или «Барселона», все равно остался бы еще на сезон в «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что клуб не получал предложений по нему в это трансферное окно.

    Россиянин подчеркнул, что в любом случае остался бы в команде еще как минимум на один сезон.

    – Вас не пытались летом увезти из «Монако»? Был ли серьезный интерес со стороны каких-нибудь клубов?

    – Нет. Но если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился бы, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал – «Реал» или «Барселона». Так каждый год уходить, менять команды – мне так не нравится.

    – Сейчас ты уже чувствуешь себя своим здесь?

    – Да. Если честно, года хватит любому человеку. Даже мне. Русскому в Европе и меньше времени хватит, чтобы освоиться.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне 22-летний игрок провел за монегасков 35 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Действующий контракт хавбека рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: ТАСС

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