Головин: «Даже если бы позвали «Реал» или «Барселона», все равно остался бы еще на сезон в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что клуб не получал предложений по нему в это трансферное окно.

Россиянин подчеркнул, что в любом случае остался бы в команде еще как минимум на один сезон.

– Вас не пытались летом увезти из «Монако»? Был ли серьезный интерес со стороны каких-нибудь клубов?

– Нет. Но если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился бы, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал – «Реал» или «Барселона». Так каждый год уходить, менять команды – мне так не нравится.

– Сейчас ты уже чувствуешь себя своим здесь?

– Да. Если честно, года хватит любому человеку. Даже мне. Русскому в Европе и меньше времени хватит, чтобы освоиться.