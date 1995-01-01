Головин: «Даже если бы позвали «Реал» или «Барселона», все равно остался бы еще на сезон в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что клуб не получал предложений по нему в это трансферное окно.
Россиянин подчеркнул, что в любом случае остался бы в команде еще как минимум на один сезон.
– Вас не пытались летом увезти из «Монако»? Был ли серьезный интерес со стороны каких-нибудь клубов?
– Нет. Но если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился бы, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал – «Реал» или «Барселона». Так каждый год уходить, менять команды – мне так не нравится.
– Сейчас ты уже чувствуешь себя своим здесь?
– Да. Если честно, года хватит любому человеку. Даже мне. Русскому в Европе и меньше времени хватит, чтобы освоиться.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
- В прошлом сезоне 22-летний игрок провел за монегасков 35 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
- Действующий контракт хавбека рассчитан до июня 2023 года.