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    Агент Коутиньо: «Интерес со стороны «МЮ»? Этот трансфер нереален»

    Киаваш Джурабчан, агент полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутинью, заявил, что бразилец вряд ли продолжит карьеру в любом клубе АПЛ, кроме «Ливерпуля».

    «Филиппе будет сложно играть за любой клуб в Англии, который приходился соперником «Ливерпулю». Коутинью и «Ливерпуль» связывают прекрасные отношения, он провел там фантастическое время.

    Интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»? Что ж, это великий клуб. Мои клиенты играют там, и я очень уважаю эту команду. Но что касается Коутинью, то этот трансфер можно считать практически нереальным», – приводит слова агента TalkSport.

    The Mirror писал, что «Арсенал» хочет арендовать Коутиньо. Mundo Deportivo ранее сообщало, что игроком интересуется «Манчестер Юнайтед». «Барселона» готова продать 27-летнего игрока за 100 миллионов евро.

    • Бразилец перешел в каталонский клуб из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 145 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 Коутиньо провел за «Барселону» 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Tribuna.com

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