Агент Коутиньо: «Интерес со стороны «МЮ»? Этот трансфер нереален»

Киаваш Джурабчан, агент полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутинью, заявил, что бразилец вряд ли продолжит карьеру в любом клубе АПЛ, кроме «Ливерпуля».

«Филиппе будет сложно играть за любой клуб в Англии, который приходился соперником «Ливерпулю». Коутинью и «Ливерпуль» связывают прекрасные отношения, он провел там фантастическое время.

Интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»? Что ж, это великий клуб. Мои клиенты играют там, и я очень уважаю эту команду. Но что касается Коутинью, то этот трансфер можно считать практически нереальным», – приводит слова агента TalkSport.

The Mirror писал, что «Арсенал» хочет арендовать Коутиньо. Mundo Deportivo ранее сообщало, что игроком интересуется «Манчестер Юнайтед». «Барселона» готова продать 27-летнего игрока за 100 миллионов евро.