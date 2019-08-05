«АЗ Алкмаар» – «Спартаку»: «Заставь Тиля улыбаться»

Пресс-служба «АЗ Алкмаара» по-русски написала пожелание «Спартаку» по поводу перехода полузащитника Гуса Тиля в московский клуб.

«Заставь его улыбаться, «Спартак!» – говорится в сообщении «АЗ» в твиттере. Фразу также дублировали на английском языке, написав keep him smiling («cделайте так, чтобы он продолжал улыбаться» – прим. «Бомбардира»).

После ухода Тиля в «Спартак» голландский клуб опубликовал прощальное видео. «Ты заставлял нас гордиться. Ты заставлял нас смеяться», – говорится в описании к ролику.

Сумма трансфера голландца в московский клуб составила 18 миллионов евро.