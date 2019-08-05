Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    «АЗ Алкмаар» – «Спартаку»: «Заставь Тиля улыбаться»

    Пресс-служба «АЗ Алкмаара» по-русски написала пожелание «Спартаку» по поводу перехода полузащитника Гуса Тиля в московский клуб.

    «Заставь его улыбаться, «Спартак!» – говорится в сообщении «АЗ» в твиттере. Фразу также дублировали на английском языке, написав keep him smiling («cделайте так, чтобы он продолжал улыбаться» – прим. «Бомбардира»).

    После ухода Тиля в «Спартак» голландский клуб опубликовал прощальное видео. «Ты заставлял нас гордиться. Ты заставлял нас смеяться», – говорится в описании к ролику.

    Сумма трансфера голландца в московский клуб составила 18 миллионов евро.

    • Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».
    • За основную команду 21-летний футболист дебютировал в августе 2016 года.
    • В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.

    Источник: твиттер «АЗ Алкмаара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79139
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72947
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru