«АЗ Алкмаар» – «Спартаку»: «Заставь Тиля улыбаться»

Пресс-служба «АЗ Алкмаара» по-русски написала пожелание «Спартаку» по поводу перехода полузащитника Гуса Тиля в московский клуб.
«Заставь его улыбаться, «Спартак!» – говорится в сообщении «АЗ» в твиттере. Фразу также дублировали на английском языке, написав keep him smiling («cделайте так, чтобы он продолжал улыбаться» – прим. «Бомбардира»).
После ухода Тиля в «Спартак» голландский клуб опубликовал прощальное видео. «Ты заставлял нас гордиться. Ты заставлял нас смеяться», – говорится в описании к ролику.
Сумма трансфера голландца в московский клуб составила 18 миллионов евро.
- Тиль – воспитанник «АЗ Алкмаара».
- За основную команду 21-летний футболист дебютировал в августе 2016 года.
- В его активе 96 матчей, 28 голов и 12 результативных передач.
Keep him smiling, @fcsm_official!— AZ (@AZAlkmaar) August 5, 2019
заставь его улыбаться.#WeLoveGuusTilWeDie #AZ pic.twitter.com/YllirIIjJ5