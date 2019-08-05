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    Эвра: «Больше не пойду в гости к Роналду. Он пригласил меня на ланч, но все закончилось внеплановой тренировкой»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о случае, когда он пришел в гости к португальскому форварду Криштиану Роналду.

    «Он позвал меня на обед. Были только салаты и курица. Мы только вернулись с тренировки. Он пригласил меня на ланч, но все закончилось внеплановой тренировкой.

    Я люблю Криштиану, но в следующий раз не пойду к нему. Он сумасшедший. Я советую всем, кого Роналду зовет в гости, просто отказаться», – сказал француз.

    • Эвра и Роналду выступали вместе за «МЮ» с 2006 по 2009 год.
    • Португальский нападающий – пятикратный обладатель «Золотого мяча».

    Источник: The Sun

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    05.08.2019 23:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +222

      Ловкий Бубен 1 минуту назад

      Вот в чем дело , вот в чем секрет успеха!

      0
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      Рейтинг: +198

      jengais 18 минут назад

      Люблю эти истории когда Рональду тренирует Патриса))

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