Эвра: «Больше не пойду в гости к Роналду. Он пригласил меня на ланч, но все закончилось внеплановой тренировкой»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о случае, когда он пришел в гости к португальскому форварду Криштиану Роналду.

«Он позвал меня на обед. Были только салаты и курица. Мы только вернулись с тренировки. Он пригласил меня на ланч, но все закончилось внеплановой тренировкой.

Я люблю Криштиану, но в следующий раз не пойду к нему. Он сумасшедший. Я советую всем, кого Роналду зовет в гости, просто отказаться», – сказал француз.