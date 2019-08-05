Эвра: «Больше не пойду в гости к Роналду. Он пригласил меня на ланч, но все закончилось внеплановой тренировкой»

Вот в чем дело , вот в чем секрет успеха!
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о случае, когда он пришел в гости к португальскому форварду Криштиану Роналду.
«Он позвал меня на обед. Были только салаты и курица. Мы только вернулись с тренировки. Он пригласил меня на ланч, но все закончилось внеплановой тренировкой.
Я люблю Криштиану, но в следующий раз не пойду к нему. Он сумасшедший. Я советую всем, кого Роналду зовет в гости, просто отказаться», – сказал француз.
- Эвра и Роналду выступали вместе за «МЮ» с 2006 по 2009 год.
- Португальский нападающий – пятикратный обладатель «Золотого мяча».