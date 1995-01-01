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    Агент Тиля: «Переговоры прошли без сложностей. «Спартак» вел себя великолепно»

    Фулько ван Куперен, агент новичка «Спартака» Гуса Тиля, рассказал о ходе переговоров с московским клубом касательно трансфера его клиента.

    «Переговоры по трансферу Гуса в «Спартак» прошли без сложностей. Они были прекрасны, «Спартак» вел себя великолепно. Тилем интересовались многие клубы, но Гуса привлекли амбиции «Спартака» и люди в клубе», – сказал агент.

    • «Спартак» купил 21-летнего хавбека у «АЗ Алкмаара» за 18 миллионов евро.
    • Это трансферный рекорд в истории клуба.
    • Голландец взял себе 8-й игровой номер, который ранее принадлежал Денису Глушакову.

    Источник: «Чемпионат»

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