Агент Тиля: «Переговоры прошли без сложностей. «Спартак» вел себя великолепно»

Фулько ван Куперен, агент новичка «Спартака» Гуса Тиля, рассказал о ходе переговоров с московским клубом касательно трансфера его клиента.

«Переговоры по трансферу Гуса в «Спартак» прошли без сложностей. Они были прекрасны, «Спартак» вел себя великолепно. Тилем интересовались многие клубы, но Гуса привлекли амбиции «Спартака» и люди в клубе», – сказал агент.