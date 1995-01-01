Агент Тиля: «Переговоры прошли без сложностей. «Спартак» вел себя великолепно»

Фулько ван Куперен, агент новичка «Спартака» Гуса Тиля, рассказал о ходе переговоров с московским клубом касательно трансфера его клиента.
«Переговоры по трансферу Гуса в «Спартак» прошли без сложностей. Они были прекрасны, «Спартак» вел себя великолепно. Тилем интересовались многие клубы, но Гуса привлекли амбиции «Спартака» и люди в клубе», – сказал агент.
- «Спартак» купил 21-летнего хавбека у «АЗ Алкмаара» за 18 миллионов евро.
- Это трансферный рекорд в истории клуба.
- Голландец взял себе 8-й игровой номер, который ранее принадлежал Денису Глушакову.