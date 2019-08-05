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    Цорн поприветствовал новичка «Спартака» Тиля

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в инстаграме поприветствовал новичка команды Гуса Тиля.

    «Добро пожаловать в «Спартак», Гус Тиль», – написал Цорн.

    • «Спартак» купил 21-летнего хавбека у «АЗ Алкмаара» за 18 миллионов евро.
    • Это трансферный рекорд в истории клуба.
    • Голландец взял себе 8-й игровой номер, который ранее принадлежал Денису Глушакову.

    text

    Публикация от text (@tomaszorn)

    Источник: Инстаграм Томаса Цорна

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10829

      slavutiq70 22 минуты назад

      А что подумал,,,,если не сможем приобрести хорошего напа,,,Может Цорна поставть в центр атаки,,,,,смотришь на фото рост как буд -то за 2 метра,,,,,

      1
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    • ...
      Рейтинг: -12

      Вальдемар IV 44 минуты назад

      а теперь речь про то что не за бабло перешел а за ромбик

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10829

      slavutiq70 > Вальдемар IV 37 минут назад

      А ты можно подумать за логотип компании работаешь???или всё таки наверное за бабло???

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5366

      батог 54 минуты назад

      Ну, Гус, вперед за орденами !

      2
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      Рейтинг: +3633

      Lester84 56 минут назад

      До чего ж Цорн на Лаудрупа похож!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +689

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Судя по охреневшему взгляду, Тиль слева...

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