Цорн поприветствовал новичка «Спартака» Тиля

А что подумал,,,,если не сможем приобрести хорошего напа,,,Может Цорна поставть в центр атаки,,,,,смотришь на фото рост как буд -то за 2 метра,,,,,
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в инстаграме поприветствовал новичка команды Гуса Тиля.
«Добро пожаловать в «Спартак», Гус Тиль», – написал Цорн.
- «Спартак» купил 21-летнего хавбека у «АЗ Алкмаара» за 18 миллионов евро.
- Это трансферный рекорд в истории клуба.
- Голландец взял себе 8-й игровой номер, который ранее принадлежал Денису Глушакову.