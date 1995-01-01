Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Халк: «Уверен, Малком сделал правильный выбор»

    Бывший футболист «Зенита», нападающий «Шанхай СИПГ» Халк прокомментировал переход форварда «Барселоны» Малкома в питерский клуб.

    «Малком? Я очень рад слышать, что он выбрал «Зенит» для продолжения карьеры. Санкт-Петербург – город с прекрасной атмосферой, отзывчивыми людьми и большой любовью к футболу. В России я провел четыре незабываемых года, хочу ему сказать, что там очень гостеприимные и душевные люди.

    Желаю ему удачи. Уверен, что он сделал правильный выбор. Болельщики «Зенита» навсегда в моем сердце, они создают прекрасную атмосферу на стадионе и страстно поддерживают свою команду», – сказал Халк.

    • Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» 2 августа. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро, еще 5 миллионов российский клуб выплатит в качестве бонусов.
    • После перехода темнокожего бразильца на матче «Зенит» – «Краснодар» появился баннер с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям». Баннер может содержать отсылку к манифесту болельщиков «Зенита».
    • На сайте британского таблоида The Sun появилась статья, в которой утверждается, что фанаты питерцев не приняли трансфер Малкома.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:51
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +354

      Аденн 21 минуту назад

      всё верно, бабла срубит не плохо и только. ха-ха-ха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3230

      порт 44 минуты назад

      Нужно только подождать. Время на адаптацию никто не отменял.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1371

      Kollljan 1 час назад

      Судя по первому матчу, все его действия говорят о том, что это очень хороший футболист. Пару тренировок с командой и ему не нужна так называемая "адаптация".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +521

      Toomans 1 час назад

      Главное, чтобы "преданные" болельщики все не испортили.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10157

      Garrincha58 1 час назад

      время покажет

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79138
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72933
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru