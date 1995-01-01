Халк: «Уверен, Малком сделал правильный выбор»

всё верно, бабла срубит не плохо и только. ха-ха-ха
Бывший футболист «Зенита», нападающий «Шанхай СИПГ» Халк прокомментировал переход форварда «Барселоны» Малкома в питерский клуб.
«Малком? Я очень рад слышать, что он выбрал «Зенит» для продолжения карьеры. Санкт-Петербург – город с прекрасной атмосферой, отзывчивыми людьми и большой любовью к футболу. В России я провел четыре незабываемых года, хочу ему сказать, что там очень гостеприимные и душевные люди.
Желаю ему удачи. Уверен, что он сделал правильный выбор. Болельщики «Зенита» навсегда в моем сердце, они создают прекрасную атмосферу на стадионе и страстно поддерживают свою команду», – сказал Халк.
- Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» 2 августа. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро, еще 5 миллионов российский клуб выплатит в качестве бонусов.
- После перехода темнокожего бразильца на матче «Зенит» – «Краснодар» появился баннер с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям». Баннер может содержать отсылку к манифесту болельщиков «Зенита».
- На сайте британского таблоида The Sun появилась статья, в которой утверждается, что фанаты питерцев не приняли трансфер Малкома.