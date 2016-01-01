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    Фернандеш: «Я не говорил ни с кем из «Локо», никто из клуба не выходил на меня»

    Полузащитник Мануэль Фернандеш, который находится в статусе свободного агента, ответил на вопрос журналиста, договориться ли он о новом контракте с «Локомотивом».

    «На самом деле, тут нечего комментировать. Я не говорил ни с кем из «Локомотива», и также никто из клуба не выходил на меня», – сказал Фернандеш.

    Ранее агент португальца Паулу Барбоза говорил, что игрок, скорее всего, продолжит карьеру в другой команде.

    • Контракт 33-летнего игрока с «Локомотивом» истек этим летом.
    • Футболист провел в клубе пять сезонов.
    • В прошлом сезоне РПЛ он сыграл в 20 матчах, забил четыре гола и отдал пять ассистов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:08
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +193

      Sanloko 29 минут назад

      И в чём "главность" этой новости? Это уже длится не один месяц. Если бы Фернандеш подписал контракт или хотя бы было какое-то шевеление в этом вопросе, то вот это была бы новость.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1368

      Kollljan 35 минут назад

      В Сочи.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7042

      parevg > Kollljan 11 минут назад

      Нее, никак. Туда ненужные игроки Зенита уходят...

      0
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