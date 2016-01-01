Фернандеш: «Я не говорил ни с кем из «Локо», никто из клуба не выходил на меня»

И в чём "главность" этой новости? Это уже длится не один месяц. Если бы Фернандеш подписал контракт или хотя бы было какое-то шевеление в этом вопросе, то вот это была бы новость.
Полузащитник Мануэль Фернандеш, который находится в статусе свободного агента, ответил на вопрос журналиста, договориться ли он о новом контракте с «Локомотивом».
«На самом деле, тут нечего комментировать. Я не говорил ни с кем из «Локомотива», и также никто из клуба не выходил на меня», – сказал Фернандеш.
Ранее агент португальца Паулу Барбоза говорил, что игрок, скорее всего, продолжит карьеру в другой команде.
- Контракт 33-летнего игрока с «Локомотивом» истек этим летом.
- Футболист провел в клубе пять сезонов.
- В прошлом сезоне РПЛ он сыграл в 20 матчах, забил четыре гола и отдал пять ассистов.