Фернандеш: «Я не говорил ни с кем из «Локо», никто из клуба не выходил на меня»

Полузащитник Мануэль Фернандеш, который находится в статусе свободного агента, ответил на вопрос журналиста, договориться ли он о новом контракте с «Локомотивом».

«На самом деле, тут нечего комментировать. Я не говорил ни с кем из «Локомотива», и также никто из клуба не выходил на меня», – сказал Фернандеш.

Ранее агент португальца Паулу Барбоза говорил, что игрок, скорее всего, продолжит карьеру в другой команде.