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    Агент Фернандеша: «Думаю, игрок продолжит карьеру в другой команде. В последнее время не было контактов с «Локомотивом»

    Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэла Фернандеша, прокомментировал переговоры с «Локомотивом» о новом контракте.

    «У нас в последнее время не было никаких контактов с «Локомотивом» по Фернандешу. Вроде есть желание, но никакой конкретики. Мы даже ни разу не обсуждали финансовую сторону вопроса.

    Думаю, игрок продолжит карьеру в другой команде. Есть интерес из Китая, Турции, Саудовской Аравии», – сказал Барбоза.

    • Контракт 33-летнего игрока с «Локомотивом» истек этим летом.
    • Футболист провел в клубе пять сезонов.
    • В прошлом сезоне РПЛ он сыграл в 20 матчах, забил четыре гола и отдал пять ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.08.2019 22:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 5 августа 2019, 00:02

      Ну если его не продлевать,....Бариновым что-ли играть в середине???

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