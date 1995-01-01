Журналист Скира: «Ювентус» и «Манчестер Сити» согласовали условия обмена Канселу на Данило

«Манчестер Сити» и «Ювентус» договорились об обмене защитниками, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По его информации, в ближайшее время клубами поменяются Жоау Канселу и Данило. При этом англичане доплатят в рамках сделки 35 миллионов евро.

Зарплата португальца в «Сити» составит 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы, бразилец в «Ювентусе» будет зарабатывать на миллион меньше.

Рыночная стоимость 28-летнего Данило – 20 миллионов евро, а 25-летнего Канселу – 55 миллионов.