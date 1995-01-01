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    Журналист Скира: «Ювентус» и «Манчестер Сити» согласовали условия обмена Канселу на Данило

    «Манчестер Сити» и «Ювентус» договорились об обмене защитниками, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

    По его информации, в ближайшее время клубами поменяются Жоау Канселу и Данило. При этом англичане доплатят в рамках сделки 35 миллионов евро.

    Зарплата португальца в «Сити» составит 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы, бразилец в «Ювентусе» будет зарабатывать на миллион меньше.

    Рыночная стоимость 28-летнего Данило – 20 миллионов евро, а 25-летнего Канселу – 55 миллионов.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (43,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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