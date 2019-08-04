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    Вице-президент «Барселоны» – о возвращении Неймара: «В настоящее время это невозможно»

    Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер прокомментировал слухи о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего «ПСЖ» Неймара.

    «Неймар недоволен и хочет сменить команду. Но сложившуюся ситуацию необходимо решать в Париже. Мы с ним не контактировали, потому что очень уважаем «ПСЖ». Если когда-нибудь нам предоставится шанс, мы пообщаемся с Неймаром. Однако в настоящее время его возвращение невозможно», – сказал Кардонер.

    Накануне появилась информация, что действующий чемпион Испании договорился о годичной аренде 27-летнего бразильца.

    • Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» два года назад за 222 миллиона евро.
    • Его контракт с парижанами рассчитан еще на три сезона.

    Источник: Marca

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