Вице-президент «Барселоны» – о возвращении Неймара: «В настоящее время это невозможно»

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер прокомментировал слухи о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Неймар недоволен и хочет сменить команду. Но сложившуюся ситуацию необходимо решать в Париже. Мы с ним не контактировали, потому что очень уважаем «ПСЖ». Если когда-нибудь нам предоставится шанс, мы пообщаемся с Неймаром. Однако в настоящее время его возвращение невозможно», – сказал Кардонер.

Накануне появилась информация, что действующий чемпион Испании договорился о годичной аренде 27-летнего бразильца.