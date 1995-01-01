Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    Арбитр Жабченко: «В ФФУ мне предложили порвать на камеру российский паспорт. Тогда моя карьера продолжится»

    Арбитр Анатолий Жабченко рассказал, при каких обстоятельствах он отказался работать в украинском чемпионате.

    «Мы начали получать смс от националистов, которые писали, что они нас найдут и расправятся. Писали и говорили, что если я выйду на поле в Одессе на матч Суперкубка, то будет «Дом профсоюзов-2». Прямым текстом говорили, что из-за меня начнутся массовые беспорядки, пострадают люди.

    В ФФУ мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся», – заявил Жабченко.

    • 40-летний рефери – уроженец Симферополя.
    • Жабченко начал карьеру судьи в 2002 году, с 2013 года – арбитр ФИФА.
    • Перед началом этого сезона исполком РФС включил его в список арбитров РПЛ.
    • На матче 4-го тура РПЛ «Рубин»ЦСКА Жабченко дебютировал в Премьер-лиге в качестве резервного рефери.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:34
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3868

      la verdad 12 минут назад

      Честно. Задрали эти вбросы "для срача". Тем более что сейчас он что скажут, то и расскажет :) В том числе, как его распяли на воротах здания ФФУ:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10156

      Garrincha58 22 минуты назад

      достали уже этой хохляндией по телеку 25 часов в сутки, по радио, по инету как будто своих проблем нет, а их вагон и маленькая т....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4297

      Агасфер > Garrincha58 21 минуту назад

      Так Хохляндия -это и есть одна из наших главных проблем.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      AZ 37 минут назад

      Политика - зло

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79138
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72933
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru