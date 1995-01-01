Арбитр Жабченко: «В ФФУ мне предложили порвать на камеру российский паспорт. Тогда моя карьера продолжится»

Арбитр Анатолий Жабченко рассказал, при каких обстоятельствах он отказался работать в украинском чемпионате.

«Мы начали получать смс от националистов, которые писали, что они нас найдут и расправятся. Писали и говорили, что если я выйду на поле в Одессе на матч Суперкубка, то будет «Дом профсоюзов-2». Прямым текстом говорили, что из-за меня начнутся массовые беспорядки, пострадают люди.

В ФФУ мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся», – заявил Жабченко.