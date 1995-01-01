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    Роналду – о своем праздновании голов: «Это произошло само собой. Я просто забил и крикнул: «Siii»

    Нападающий «Ювентус» Криштиану Роналду ответил на вопросы ведущего Ютуб-канала Soccer.com.

    – Лучший гол в карьере?

    – Оу, это сложно. Выделить один, а их 700. Я всегда буду отвечать по-простому: последний. Это не самый красивый гол, я знаю, но голы всегда важны. Так что последний.

    – Если бы вы могли вернуться в прошлое и сыграть с любым футболистом в истории, то кто бы это был?

    – Вы задаете мне сложные вопросы (смеется). Я не готовился к такому. В моей голове много игроков, с которыми я бы хотел сыграть, но я назову одного из моей страны. Он умер несколько лет назад. Эйсебио. Это один из символов Португалии. Я бы хотел сыграть с ним, потому что он португалец и он был невероятным человеком. Хотел бы сыграть с ним в сборной.

    – Как появилось ваше празднование?

    – Я был в США, мы играли с «Челси». Я просто забил гол, сделал это [Роналду изобразил жестом прыжок – прим. «Бомбардира»] и крикнул: «Дааа» – «Siii». Это произошло само собой. Честно. С тех пор я начал делать так, и стал замечать болельщиков, которые кричат: «Криштиану, Siiii». Я подумал: «Вау. Так люди запомнили Криштиану». Я продолжил так делать.

    – Кем бы вы стали, если не футбол?

    –Актер. Или модель. Но это я уже делаю (смеется). Может, актер. Я не знаю, есть ли у меня талант для этого, но я всегда говорю, что когда вы много работаете, то можете достигнуть всего.

    – Какой у вас любимый фильм?

    У меня их много. Мне больше нравятся документальные. Но любимый фильм… «Молчание ягнят». Старый фильм.

    Источник: Ютуб-канал Soccer.com

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    Сегодня, 22:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13598

      DOCTOR PENALTY 24 секунды назад

      Криштиану сейчас великолепен! """""""""

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      Рейтинг: +670

      VVadic 50 минут назад

      Крутой фильм. Лектор скормил чуваку его собственные мозги!

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