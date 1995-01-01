Нападающий «Ювентус» Криштиану Роналду ответил на вопросы ведущего Ютуб-канала Soccer.com.

– Лучший гол в карьере?

– Оу, это сложно. Выделить один, а их 700. Я всегда буду отвечать по-простому: последний. Это не самый красивый гол, я знаю, но голы всегда важны. Так что последний.

– Если бы вы могли вернуться в прошлое и сыграть с любым футболистом в истории, то кто бы это был?

– Вы задаете мне сложные вопросы (смеется). Я не готовился к такому. В моей голове много игроков, с которыми я бы хотел сыграть, но я назову одного из моей страны. Он умер несколько лет назад. Эйсебио. Это один из символов Португалии. Я бы хотел сыграть с ним, потому что он португалец и он был невероятным человеком. Хотел бы сыграть с ним в сборной.

– Как появилось ваше празднование?

– Я был в США, мы играли с «Челси». Я просто забил гол, сделал это [Роналду изобразил жестом прыжок – прим. «Бомбардира»] и крикнул: «Дааа» – «Siii». Это произошло само собой. Честно. С тех пор я начал делать так, и стал замечать болельщиков, которые кричат: «Криштиану, Siiii». Я подумал: «Вау. Так люди запомнили Криштиану». Я продолжил так делать.

– Кем бы вы стали, если не футбол?

–Актер. Или модель. Но это я уже делаю (смеется). Может, актер. Я не знаю, есть ли у меня талант для этого, но я всегда говорю, что когда вы много работаете, то можете достигнуть всего.

– Какой у вас любимый фильм?

У меня их много. Мне больше нравятся документальные. Но любимый фильм… «Молчание ягнят». Старый фильм.