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    Клопп – после поражения в Суперкубке: «Выступление команды было гораздо важнее победы»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (1:1, 4:5 по пенальти).

    «Это была очень хорошая игра, сильная во втором тайме. У обеих команд была похожая предсезонка. Я говорил после игры с Кевином Де Брюйне, и мы оба не пока не знаем, в какой форме находимся.

    Наименьшее, что мы заслужили, – это сравнять счет. Один сейв решил это, и я не могу быть расстроенным сегодня. Сегодня выступление команды было гораздо важнее победы. Мы знаем, что мы все еще здесь, все еще играем в подходящий футбол», – сказал Клопп.

    Уокер спас Суперкубок Англии для «Манчестер Сити»: выбил мяч через себя с самой линии на 94 минуте

    Источник: BBC

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