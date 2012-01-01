Клопп – после поражения в Суперкубке: «Выступление команды было гораздо важнее победы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити» (1:1, 4:5 по пенальти).

«Это была очень хорошая игра, сильная во втором тайме. У обеих команд была похожая предсезонка. Я говорил после игры с Кевином Де Брюйне, и мы оба не пока не знаем, в какой форме находимся.

Наименьшее, что мы заслужили, – это сравнять счет. Один сейв решил это, и я не могу быть расстроенным сегодня. Сегодня выступление команды было гораздо важнее победы. Мы знаем, что мы все еще здесь, все еще играем в подходящий футбол», – сказал Клопп.

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