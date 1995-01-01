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    Шюррле: «Был очень впечатлен поддержкой фанатов в матче с «Динамо». Я им очень благодарен»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями от матча четвертого тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Для немца это была дебютная встреча в России.

    «На стадионе была невероятная атмосфера, я был очень впечатлeн поддержкой фанатов. Они поддерживали нас, даже когда мы оборонялись, при всех оборонительных действиях, так что я им очень благодарен», – сказал Шюррле.

    • «Спартак» арендовал Шюррле на сезон у «Боруссии».
    • Немец – чемпион мира 2014 года.
    • «Спартак» в РПЛ идет девятым.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4235

      subbotaspartak 1 час назад

      Гол.Шурик нужен, гол!
      Тогда не балабол.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5530

      piligrim1986 1 час назад

      хорошо бегал парень. есть надежда

      2
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