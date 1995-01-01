Шюррле: «Был очень впечатлен поддержкой фанатов в матче с «Динамо». Я им очень благодарен»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями от матча четвертого тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Для немца это была дебютная встреча в России.

«На стадионе была невероятная атмосфера, я был очень впечатлeн поддержкой фанатов. Они поддерживали нас, даже когда мы оборонялись, при всех оборонительных действиях, так что я им очень благодарен», – сказал Шюррле.