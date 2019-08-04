«Локомотив»: «Стальной характер. В каждом эпизоде игры помним, что представляем железные дороги»

4 августа в России отмечается день железнодорожника. С поздравлениями в социальной сети выступил «Локомотив», представляющий «Российские железные дороги».

«Стальной характер закладывается ещe в детстве. Железнодорожный дух – это то, что нас объединяет. Множество команд, турниров, кубков, целая система подготовки игроков.

Мы знаем, что мы на правильном пути и в каждом эпизоде игры помним, что мы представляем железные дороги страны.

С праздником!» – сказано в поздравлении клуба.

«Локомотив» в таблице идет четвертым.

Следующий соперник – «Урал».

Осенью «Локомотив» выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.