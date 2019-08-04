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    «Локомотив»: «Стальной характер. В каждом эпизоде игры помним, что представляем железные дороги»

    4 августа в России отмечается день железнодорожника. С поздравлениями в социальной сети выступил «Локомотив», представляющий «Российские железные дороги».

    «Стальной характер закладывается ещe в детстве. Железнодорожный дух – это то, что нас объединяет. Множество команд, турниров, кубков, целая система подготовки игроков.
    Мы знаем, что мы на правильном пути и в каждом эпизоде игры помним, что мы представляем железные дороги страны.

    С праздником!» – сказано в поздравлении клуба.

    • «Локомотив» в таблице идет четвертым.
    • Следующий соперник – «Урал».
    • Осенью «Локомотив» выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.

    text

    Публикация от text (@fclokomotiv)

    Источник: Инстаграм «Локомотива»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2472

      Gek Dement 36 минут назад

      Главное не перейти эту тонкую грань между стальными рельсами и деревянными шпалами..;) Железнодорожников с праздником, от души!)

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      Рейтинг: +1308

      алдан2014 40 минут назад

      Лучше помнить за чей счёт Локомотив жирует

      0
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      Рейтинг: +1049

      Фан666 43 минуты назад

      Кто спорит! Все помним как в прошлом году в ЛЧ на полном ходу с волей и чувствами мчались в кувет на полном ходу.

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