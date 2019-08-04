«Локомотив»: «Стальной характер. В каждом эпизоде игры помним, что представляем железные дороги»

Главное не перейти эту тонкую грань между стальными рельсами и деревянными шпалами..;) Железнодорожников с праздником, от души!)
4 августа в России отмечается день железнодорожника. С поздравлениями в социальной сети выступил «Локомотив», представляющий «Российские железные дороги».
«Стальной характер закладывается ещe в детстве. Железнодорожный дух – это то, что нас объединяет. Множество команд, турниров, кубков, целая система подготовки игроков.
Мы знаем, что мы на правильном пути и в каждом эпизоде игры помним, что мы представляем железные дороги страны.
С праздником!» – сказано в поздравлении клуба.
- «Локомотив» в таблице идет четвертым.
- Следующий соперник – «Урал».
- Осенью «Локомотив» выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.