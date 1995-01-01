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    Дзюба: «Краснодар» по сравнению с прошлым сезоном точно не стал сильнее»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча четвертого тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) поговорил о сопернике. Форвард принес своей команде ничью на 91 минуте.

    – У «Краснодара» много новых игроков. Можно ли сказать, что эта команда сильнее той, с которой «Зенит» играл на финише прошлого сезона?

    – Я бы не сказал, честно говоря. Конечно, время покажет, но мне кажется, что точно не сильнее. Команда строится только. Мне не показалось, что он сильнее. Они играют в свой определенный футбол, но сильнее – нет. Новичкам нужно адаптироваться к нашим реалиям, поэтому нужно говорить ближе к зиме.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Краснодар» идет пятым.
    • На следующей неделе южане дебютируют в Лиге чемпионов в матче с «Порту».

    Источник: YouTube-канал «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2426

      paracetamol 19 минут назад

      Ты то точно стал слабее. С трех шагов в ворота попасть не мог!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1105

      Derzkiy1 26 минут назад

      Зенит очень сильными футболистами усилился , понятно Краснодар так усилиться не может ! На фоне таких футболистов Дзюбе о своём уровне нужно задуматься ибо осталось ему не много

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1040

      Фан666 28 минут назад

      Так и Зенит не стал сильнее. Вообще чемпионат падает

      2
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