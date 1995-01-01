Дзюба: «Краснодар» по сравнению с прошлым сезоном точно не стал сильнее»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча четвертого тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) поговорил о сопернике. Форвард принес своей команде ничью на 91 минуте.

– У «Краснодара» много новых игроков. Можно ли сказать, что эта команда сильнее той, с которой «Зенит» играл на финише прошлого сезона?

– Я бы не сказал, честно говоря. Конечно, время покажет, но мне кажется, что точно не сильнее. Команда строится только. Мне не показалось, что он сильнее. Они играют в свой определенный футбол, но сильнее – нет. Новичкам нужно адаптироваться к нашим реалиям, поэтому нужно говорить ближе к зиме.