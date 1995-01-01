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    Орлов: «Новый глава Башкортостана отказался строить стадион и прохладно относится к футболу. Искренне жалко «Уфу»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал о положении футбольных дел в Башкортостане. По словам комментатора, руководство республики не испытывает симпатии к «Уфе».

    «Жалко «Уфу» искренне. Команда так раскрутилась в последние годы. Продали Александра Зинченко, Ивана Облякова, еще ряд футболистов. Все было хорошо, попали в Лигу Европы. Народ почувствовал, что это способная играть в Европе команда.

    Но поменялся тренер. Главный тренер в республике – глава. Предыдущий хотел построить стадион новый, уже наметили место, объявили. А сейчас новый руководитель отказался строить стадион и довольно прохладно относится к футболу. Жалко, жалко. В наших реалиях при незаинтересованности власти футбол вряд ли будет развиваться. Обидно», – сказал Орлов.

    • «Уфа» в таблице РПЛ идет 11-й.
    • В 21:30 по Москве команда сыграет с «Сочи».
    • «Уфа» располагает 12-м по общей стоимости составом в РПЛ.

    Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова

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    Сегодня, 12:30
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2426

      paracetamol 13 минут назад

      Никогда в Уфе футбола нормального не было и, видать, не будет. Там хоккей всему голова!

      0
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      Рейтинг: +9

      Из Твери Леха 21 минуту назад

      Может быть если бы у республики Башнефть не отжали и вообще бабки бы не текли в Москву, то и стадион бы был, и команда нормальная была бы.

      0
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      Рейтинг: +1040

      Фан666 23 минуты назад

      Уфа сама должна заботиться в своих финансах, а не сидеть на шее народа, которому она ещё и неинтересна

      1
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      Рейтинг: +381

      Hoahin 39 минут назад

      Не власть должна развивать футбол, а бизнес. Пусть миллионеры и нефтянники деньги тратят на футбол, а не народ со своих налогов.

      1
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      Рейтинг: +2752

      САДЫЧОК 51 минуту назад

      Не понятно , почему слуга народа глава Башкортостана решает строить или нет !!!! Он , должен решать , как строить ТАК , чтобы не своровали !

      1
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      Рейтинг: +243

      maratagliulin 1 час назад

      Зачем строить новый стадион, если старый даже на треть не заполнятся

      1
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      Рейтинг: +711

      Genz 1 час назад

      Пусть жилья больше построят очередникам, в Калининграде Сочи, нижнем Новгороде стадионы, а футбол не развивается

      0
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      Рейтинг: +2426

      paracetamol 1 час назад

      Пусть еще своего Лунева забирает, тупаря!

      0
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      Рейтинг: +1683

      Ubuntu 1 час назад

      Как появились из ниоткуда так и уйдут в никуда

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