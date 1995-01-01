Орлов: «Новый глава Башкортостана отказался строить стадион и прохладно относится к футболу. Искренне жалко «Уфу»

Спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал о положении футбольных дел в Башкортостане. По словам комментатора, руководство республики не испытывает симпатии к «Уфе».

«Жалко «Уфу» искренне. Команда так раскрутилась в последние годы. Продали Александра Зинченко, Ивана Облякова, еще ряд футболистов. Все было хорошо, попали в Лигу Европы. Народ почувствовал, что это способная играть в Европе команда.

Но поменялся тренер. Главный тренер в республике – глава. Предыдущий хотел построить стадион новый, уже наметили место, объявили. А сейчас новый руководитель отказался строить стадион и довольно прохладно относится к футболу. Жалко, жалко. В наших реалиях при незаинтересованности власти футбол вряд ли будет развиваться. Обидно», – сказал Орлов.