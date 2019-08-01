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    Ковач – о поражении от «Боруссии»: «Игра была не выдающейся, но я не могу сказать, что недоволен»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подвел итоги матча за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии».

    • Мюнхенцы проиграли со счетом 0:2, пропустив оба гола во втором тайме.
    • В активе «Баварии» семь побед в Суперкубке страны, у «Боруссии» теперь шесть.

    «Сегодня мы проиграли, и, разумеется, огорчены этим. Думаю, команда провела достойный матч. Не очень хороший, но приличный. Мы доминировали, но допустили две ошибки, которыми воспользовался соперник.

    Мы на четвертой неделе подготовки. Это наш первый матч, где мы играли все 90 минут. Конечно, игра была не выдающейся, но я не могу сказать, что недоволен. Нам просто нужно было использовать свои моменты и не позволить «Боруссии» пользоваться их преимуществами – контратаками после потери мяча», – сказал Ковач.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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