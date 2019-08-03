Федуну перед матчем с «Динамо» вручили красную майку с надписью «Вы кого притащили»

На входе на стадион «Открытие Арена» владелец «Спартака» Леонид Федун получил красную майку с надписью «Вы кого мне притащили». Функционер приехал на матч четвертого тура РПЛ против «Динамо».

Фразу «Вы кого мне притащили» Федун произнес во время июньского интервью применительно к бывшему главному тренеру «Спартака» Дмитрию Аленичеву. Специалиста не было в приоритетах владельца «Спартака».

Аленичев сейчас не работает тренером.

«Спартак» специалист тренировал с 2015 по 2016 год.

Москвичи сейчас в РПЛ идут десятыми.