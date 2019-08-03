Федуну перед матчем с «Динамо» вручили красную майку с надписью «Вы кого притащили»

Нормальный тренер при таких условиях не будет работать. Только Кононов и Аленичев. Потому что они просто хотят работать в Спартаке, из можно понять, это для них шанс
На входе на стадион «Открытие Арена» владелец «Спартака» Леонид Федун получил красную майку с надписью «Вы кого мне притащили». Функционер приехал на матч четвертого тура РПЛ против «Динамо».
Фразу «Вы кого мне притащили» Федун произнес во время июньского интервью применительно к бывшему главному тренеру «Спартака» Дмитрию Аленичеву. Специалиста не было в приоритетах владельца «Спартака».
- Аленичев сейчас не работает тренером.
- «Спартак» специалист тренировал с 2015 по 2016 год.
- Москвичи сейчас в РПЛ идут десятыми.
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— Андрей Панков (@andreypankovvv) August 3, 2019