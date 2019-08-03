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    Федуну перед матчем с «Динамо» вручили красную майку с надписью «Вы кого притащили»

    На входе на стадион «Открытие Арена» владелец «Спартака» Леонид Федун получил красную майку с надписью «Вы кого мне притащили». Функционер приехал на матч четвертого тура РПЛ против «Динамо».

    Фразу «Вы кого мне притащили» Федун произнес во время июньского интервью применительно к бывшему главному тренеру «Спартака» Дмитрию Аленичеву. Специалиста не было в приоритетах владельца «Спартака».

    • Аленичев сейчас не работает тренером.
    • «Спартак» специалист тренировал с 2015 по 2016 год.
    • Москвичи сейчас в РПЛ идут десятыми.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      aleks.meskini12 29 минут назад

      Нормальный тренер при таких условиях не будет работать. Только Кононов и Аленичев. Потому что они просто хотят работать в Спартаке, из можно понять, это для них шанс

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      Рейтинг: +7673

      vka1970 42 минуты назад

      Правильный ход .Леонид конечно владелец клуба, но творить то, что сейчас творят наши функционеры это просто пипец. Нормальный тренер половину нынешних приобретений на помойку кинет, но нормальный тренер нам пока не светит.

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