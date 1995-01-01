Тикнизян, Ефремов и Н’Диай отправились с ЦСКА на матч против «Рубина»

ЦСКА в субботу вылетел в Казань на игру четвертого тура РПЛ с «Рубином».

На матч отправились 20 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Виктор Васин, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов, Константин Кучаев.

Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диай, Такума Нисимура.