Тикнизян, Ефремов и Н’Диай отправились с ЦСКА на матч против «Рубина»

Кучаев надеюсь уже в старте будет слева, а магнусон в центре, васина на банку сажать давно пора
ЦСКА в субботу вылетел в Казань на игру четвертого тура РПЛ с «Рубином».
На матч отправились 20 футболистов.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Виктор Васин, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев.
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов, Константин Кучаев.
Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диай, Такума Нисимура.
- Встреча «Рубин» – ЦСКА состоится завтра, 4 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.