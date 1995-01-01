Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    Тикнизян, Ефремов и Н’Диай отправились с ЦСКА на матч против «Рубина»

    ЦСКА в субботу вылетел в Казань на игру четвертого тура РПЛ с «Рубином».

    На матч отправились 20 футболистов.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

    Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Виктор Васин, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев.

    Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов, Константин Кучаев.

    Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диай, Такума Нисимура.

    • Встреча «Рубин» – ЦСКА состоится завтра, 4 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1849

      InterMilLano1908 18 минут назад

      Кучаев надеюсь уже в старте будет слева, а магнусон в центре, васина на банку сажать давно пора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4677

      84aivengo 19 минут назад

      нападение,кроме феди,ноль... а если травму получит? тьфу..,тьфу..,тьфу ....

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79137
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72916
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru