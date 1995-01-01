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    Самедов: «Иногда вижу очень несправедливое отношение к Кутепову. У одних ошибки не замечают, а у него почему-то замечают»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поговорил о защитнике москвичей Илье Кутепове. Эксперт считает, что к спартаковцу порой относятся несправедливо.

    – Кто самый недооцененный игрок «Спартака», на ваш взгляд? У которого есть качества, харизма, мораль, но которого недооценивают болельщики и специалисты.

    – Иногда вижу чересчур несправедливое отношение к Кутепову. Очень несправедливое. Есть вкусовщина. Очень часто у одних не замечают ошибки, а у него почему-то замечают.

    • Также Самедов сказал, что в «Спартаке» есть игроки, футбольных качеств которых он не понимает.
    • Главное достижение Самедова в качестве игрока – победа со «Спартаком» в РПЛ.
    • В период с 2011 по 2018 год игрок провел 53 матча за сборную, забил семь голов.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:03
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1142

      Антон bx14e 12 минут назад

      Завершил карьеру-и помалкивай. Тем более про Мудотепова..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +819

      amazonaws 48 минут назад

      У Кутепова ФАТАЛЬНЫЕ голевые ошибки, после которых Спартаку ЗАБИВАЮТ и команда, из-за Кутепова, ПРОИГРЫВАЕТ.
      Ошибки Кутепова видны из станции "Союз", что летает вокруг Земли и всё видит.
      Уже не один пенальти Кутепов привёз Спартаку, а сколько скандальные судьи, согласно ЦЕНЫ вопроса, закрывали свои БЕССТЫЖИЕ глаза на нарушения Кутепова в своей штрафной и не карали Кутепова желтыми и красными карточками за повтор!

      1
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      Рейтинг: +1298

      алдан2014 1 час назад

      Ошибки Кутепова видны без бинокля

      2
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      Рейтинг: -1440

      Ашет Арбузян 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ладно если Илью винят в шибко.том, что он привез пенальти. Руками любит махать шибко
      Но когда его начинают обвинять в том, что он был рядом в момент пропущенного гола - это дико смешно. Он по позиции находится....

      -39
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      Рейтинг: +1298

      алдан2014 > Ашет Арбузян 1 час назад

      Охраняет позицию?

      0
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      Рейтинг: +182

      Chingis17rus 1 час назад

      Скучно что ли Сане на пенсии. А Кутепов реальное дно, вечно привозит Спартаку

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