Самедов: «Иногда вижу очень несправедливое отношение к Кутепову. У одних ошибки не замечают, а у него почему-то замечают»

Завершил карьеру-и помалкивай. Тем более про Мудотепова..
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поговорил о защитнике москвичей Илье Кутепове. Эксперт считает, что к спартаковцу порой относятся несправедливо.
– Кто самый недооцененный игрок «Спартака», на ваш взгляд? У которого есть качества, харизма, мораль, но которого недооценивают болельщики и специалисты.
– Иногда вижу чересчур несправедливое отношение к Кутепову. Очень несправедливое. Есть вкусовщина. Очень часто у одних не замечают ошибки, а у него почему-то замечают.
- Также Самедов сказал, что в «Спартаке» есть игроки, футбольных качеств которых он не понимает.
- Главное достижение Самедова в качестве игрока – победа со «Спартаком» в РПЛ.
- В период с 2011 по 2018 год игрок провел 53 матча за сборную, забил семь голов.