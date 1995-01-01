Самедов: «Иногда вижу очень несправедливое отношение к Кутепову. У одних ошибки не замечают, а у него почему-то замечают»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поговорил о защитнике москвичей Илье Кутепове. Эксперт считает, что к спартаковцу порой относятся несправедливо.

– Кто самый недооцененный игрок «Спартака», на ваш взгляд? У которого есть качества, харизма, мораль, но которого недооценивают болельщики и специалисты.

– Иногда вижу чересчур несправедливое отношение к Кутепову. Очень несправедливое. Есть вкусовщина. Очень часто у одних не замечают ошибки, а у него почему-то замечают.