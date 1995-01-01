Ракицкий: «В «Зените» я кайфую. Могу играть на высоком уровне еще лет пять»

Центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, которому сегодня исполнилось 30 лет, заявил, что в настоящее время переживает расцвет карьеры. Украинец подчеркнул, что очень хорошо чувствует себя в петербургском клубе.

– Когда вы приходили в «Зенит», были и скептики, которые, в том числе, упирали на ваш возраст.

– Да, читал такие вещи. Меня не оскорбляли, просто, наверное, эти люди больше понимают в футболе. Или не верили в футболиста Ракицкого. Пусть так думают и дальше, пусть не любят, говорят, что им нравится.

У меня есть семья, друзья, близкие, которые в меня верят. Как и я сам. Могу играть на высоком уровне еще порядка пяти лет. Тем более опыт уже есть. Никаких проблем тут не вижу. А балаболят пусть что хотят, мне на это все равно.

– Лет пять на высоком уровне себе отводите, в том числе, благодаря позиции?

– 30 лет для центрального защитника можно считать расцветом, пиком карьеры. Тем более какие-то малолетние шаги в футболе уже прошел (улыбается). Так что – играй. Скажу больше: сейчас, здесь, в «Зените» я кайфую. Сумасшедший по красоте город, прекрасный стадион, на который по 50-60 тысяч человек ходит, болельщики потрясающие. Мне здесь очень хорошо.