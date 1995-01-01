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    Ракицкий: «В «Зените» я кайфую. Могу играть на высоком уровне еще лет пять»

    Центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, которому сегодня исполнилось 30 лет, заявил, что в настоящее время переживает расцвет карьеры. Украинец подчеркнул, что очень хорошо чувствует себя в петербургском клубе.

    – Когда вы приходили в «Зенит», были и скептики, которые, в том числе, упирали на ваш возраст.

    – Да, читал такие вещи. Меня не оскорбляли, просто, наверное, эти люди больше понимают в футболе. Или не верили в футболиста Ракицкого. Пусть так думают и дальше, пусть не любят, говорят, что им нравится.

    У меня есть семья, друзья, близкие, которые в меня верят. Как и я сам. Могу играть на высоком уровне еще порядка пяти лет. Тем более опыт уже есть. Никаких проблем тут не вижу. А балаболят пусть что хотят, мне на это все равно.

    – Лет пять на высоком уровне себе отводите, в том числе, благодаря позиции?

    – 30 лет для центрального защитника можно считать расцветом, пиком карьеры. Тем более какие-то малолетние шаги в футболе уже прошел (улыбается). Так что – играй. Скажу больше: сейчас, здесь, в «Зените» я кайфую. Сумасшедший по красоте город, прекрасный стадион, на который по 50-60 тысяч человек ходит, болельщики потрясающие. Мне здесь очень хорошо.

    • Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019 года за 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел за петербуржцев четыре матча.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии14
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      Рейтинг: +672

      нейтральныйкакникто 24 минуты назад

      Вроде всё правильно сказал Ракицкий , но есть одно НО.Каждый по разному видит ИГРУ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ.Для кого-то ИГРА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ-это постоянно стремиться играть и стремиться выиграть во всех турнирах где играешь , чемпионат , Кубок , Евро Кубок , Сборная- игры и победы с СИЛЬНЕЙШИМИ. А для других-выступать во второсортном чемпионате , в клубе с мягко говоря сомнительной репутацией ,а на Кубок и Еврокубки забить болт(результат как получится ) , и не попадая под знамёна сборной.Кайфуешь-да , в Зените это у многих получается

      0
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      Рейтинг: +2726

      BAIv 47 минут назад

      при должном отношении к футболу, запросто может отыграть пяток лет еще. всё в его стержне или характере, кто как скажет.
      Удачи ! голы красивые со штрафных , продолжай в том же духе.

      1
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      Рейтинг: +2875

      BarStep 51 минуту назад

      === А балаболят пусть что хотят..=== Красава! Мне понравилось!

      1
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      Рейтинг: +3395

      nik55 1 час назад

      кайфует весь Зенит------пока спонсор Газпром

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      Рейтинг: +2875

      BarStep > nik55 48 минут назад

      Лукойл по ходу тож на долго.., и бабла там не меньше...

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      Рейтинг: +357

      LAY394 > BarStep 34 минуты назад

      НА ФУТБИКОВ ТРАТЯТ МЕНЬШЕ, ЕСЛИ ТЫ НЕ ЗАМЕТИЛ

      0
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      Рейтинг: +1891

      кошмарик > LAY394 30 минут назад

      кАнешнА! зато на девок и яхты больше..

      0
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      Рейтинг: +980

      almanev 1 час назад

      Есть такая шутка: я собираюсь жить вечно, пока всё идет хорошо.

      0
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      Рейтинг: +127

      Artemka444 1 час назад

      отличный мужик!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +525

      Киркинитидец 1 час назад

      а слабо-10!

      0
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      Рейтинг: +1440

      С-Пб on-line 1 час назад

      Базара нет,сейчас ты хорош

      5
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      Рейтинг: +484

      GSmall 1 час назад

      Ну не знаю как остальные,но я был рад с самого начала,что он пришел.Очень импонирует его игра

      4
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      Рейтинг: +146

      RealGirl61 1 час назад

      С днём рождения Ярослав! Побед ,голов и без травм! Прекрасный возраст ! Продолжай совершенствоваться!Удачи и всех благ!

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