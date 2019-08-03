Зобнин: «Для «Спартака» сейчас непростое время, команда строится заново. Болельщики не должны отворачиваться»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин перед матчем четвертого тура РПЛ с «Динамо» призвал болельщиков не отворачиваться от команды, несмотря на поражение от новичка Премьер-лиги «Тамбова» (0:2) в прошлой игре.

Москвичи набрали четыре очка и занимают 10-е место в турнирной таблице.

– Болельщики недовольны, и их можно понять: «Тамбов» впервые вышел в Премьер-лигу и сразу обыгрывает «Спартак». Жесткая критика, в том числе с трибун – это дополнительная мотивация перед дерби?

– Критика бывает разная: где-то по делу, где-то – нет. Для команды сейчас непростое время, потому что она, по сути, строится заново. И болельщики, как мне кажется, не должны отворачиваться. Потому что если даже они отвернутся, то куда дальше? Страшно предположить... Мы должны вместе пережить этот трудный период. Надеюсь, команда построится, новые игроки успешно вольются в коллектив, и мы будем снова радовать болельщиков победами.

– После матча с «Тамбовом» Самуэль Жиго сказал, что с атмосферой в команде полный порядок. На эту тему болельщикам переживать действительно не стоит?

– Полностью согласен с Самуэлем. Как говорится, друг познается в беде. Сейчас мы должны держаться все вместе – игроки, тренерский штаб. Только так можно выйти из сложной ситуации.