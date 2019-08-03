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    Зобнин: «Для «Спартака» сейчас непростое время, команда строится заново. Болельщики не должны отворачиваться»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин перед матчем четвертого тура РПЛ с «Динамо» призвал болельщиков не отворачиваться от команды, несмотря на поражение от новичка Премьер-лиги «Тамбова» (0:2) в прошлой игре.

    Москвичи набрали четыре очка и занимают 10-е место в турнирной таблице.

    – Болельщики недовольны, и их можно понять: «Тамбов» впервые вышел в Премьер-лигу и сразу обыгрывает «Спартак». Жесткая критика, в том числе с трибун – это дополнительная мотивация перед дерби?

    – Критика бывает разная: где-то по делу, где-то – нет. Для команды сейчас непростое время, потому что она, по сути, строится заново. И болельщики, как мне кажется, не должны отворачиваться. Потому что если даже они отвернутся, то куда дальше? Страшно предположить... Мы должны вместе пережить этот трудный период. Надеюсь, команда построится, новые игроки успешно вольются в коллектив, и мы будем снова радовать болельщиков победами.

    – После матча с «Тамбовом» Самуэль Жиго сказал, что с атмосферой в команде полный порядок. На эту тему болельщикам переживать действительно не стоит?

    – Полностью согласен с Самуэлем. Как говорится, друг познается в беде. Сейчас мы должны держаться все вместе – игроки, тренерский штаб. Только так можно выйти из сложной ситуации.

    • Встреча «Спартак» – «Динамо» состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1142

      Антон bx14e 8 минут назад

      А ты возьми себе зарплату болельщика, а свою отдай патриотам клуба. и тогда не отворачивайся...
      Причем уровень игры,который сможет показать настоящий болельщик непременно твой превзойдет в разы!

      0
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      Рейтинг: +413

      moskowcity-petrv 40 минут назад

      Роман,ты наверно не вкурсе.Теперь тренера будут травить,пиджак уходи и тд...

      0
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      Рейтинг: +217

      De_Frenki 46 минут назад

      ВАМ БЫ БЮДЖЕТ КАК АЛАНИИ ТОГДА НАСТУПИТ НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ....

      0
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      Рейтинг: +3395

      nik55 51 минуту назад

      истинные болельщики никогда не бросят клуб-----вы играйте с желанием побеждать а не ходить по полю

      2
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      Рейтинг: +13581

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Движение, Рома, в футболе не должно быть односторонним, от вас с Федуном тоже требуется понимание.

      1
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      Рейтинг: +1765

      TOMSON 1 час назад

      Как надоело это. Я болельщик Зенита и у нас та же проблема. Почему болельщики всегда что-то должны? Почему клуб никогда не должен болельщикам?

      Например в Зените не хотели видеть загорелых. Ну вот фетешь был такой. И что? Клуб решил сделать по своему. Времена Боаша и вспоминать не хочется. Но чуть какие проблемы, то начинается из серии «болельщики вы наше все ходите на стадион». Из недавнего, свинское не дать шанс Луке, когда уже в открытую болельщики просят.

      У Спама свои проблемы и своих похожих историй полно. Но закономерность та же.

      Реально бесит уже...

      1
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      Рейтинг: +182

      Chingis17rus > TOMSON 1 час назад

      Вообще проблем в Зените не вижу. Пришли смуглые парни и что. Халка вся торсида любила и отвечал взаимностью. Сейчас Барриос один из лучших, Сантос хорош и Малком топ игрок. Всем бы такие проблемы.. А расизм штука стремная..

      1
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      Рейтинг: +1765

      TOMSON > Chingis17rus 1 час назад

      При чем тут расизм? Это идея появилась когда в нашем чемпионате было массовое нашествие африканцев, бразильцев и тд. Болельщикам хотелось создать клуб без них, так сказать хотелось выделится. А те болельщики ещё были до Газпрома.... Клуб зная про это желание на болел просто забил.
      Халк хороший игрок. Но сказать что вираж его полюбил я не могу. Уважение да, но любовь шла только от фанов которые появились с приходом Халка.

      1
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      Рейтинг: +525

      Киркинитидец 1 час назад

      а не кто не отворачивается...только ширинки растегнули! Ма ма я больше не будуууууу.

      0
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      Рейтинг: +640

      Alekxei Z. 1 час назад

      Рома, меньше слов , покажите всё на поле...
      От Спартака не отворачиваются, вас полоскают и по делу.
      Вы закончите или уйдёте в другие клубы, а Спартак будет всегда !!!

      0
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      Рейтинг: +5291

      батог 1 час назад

      Ни кто, Рома, не отворачивается ! Болелы то же ждали ремонта ! Теперь вроде состав не плохой, осталось наиграть !!! Удачи Вам ребята !!!

      3
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      Рейтинг: +45

      legenda soccer 2 часа назад

      настоящий болельщик никогда не отвернется от своей команды

      2
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