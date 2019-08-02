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    Игрок «Балтики» Наилсон: «В Бразилии думают, что в России везде снег и что все русские – солдаты»

    Защитник «Балтики» Наилсон рассказал, что думают у него на родине, в Бразилии, о России. Южноамериканец перешел в калининградскую команду летом.

    — Какие места в Калининграде вы приметили? Может, будете что-то снимать там (Наилсон занимается видеоблогингом – прим. «Бомбардир»)?

    — Стадион, места в центре города, остров Канта, и я очень жду снега, чтобы снять это природное явление. Я его ещe никогда не видел, думаю, что это будет по-настоящему интересным событием не только для меня лично, но и для подписчиков. Я буду снимать не только про Калининград, но и про другие интересные места в области и в России. Бразильцы очень мало знают о вашей стране, и есть некоторые заблуждения в отношении тех, кто тут проживает.

    — А что за заблуждения?

    — Бразильцы думают, что здесь везде снег и его очень много. Ну и кроме того, думают, что все русские — солдаты.

    • Наилсон перешел в «Балтику» из португальской «Униан Лейрии».
    • В 2017 году бразилец выступал за украинскую «Звезду» из Кропивницкого.
    • «Балтика» идет в ФНЛ в зоне вылета.

    Источник: «Клопс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +288

      johnny983 4 минуты назад

      Снега действительно дохрена, просто летом ешо не видно:)

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