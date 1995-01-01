Малком: «Знаю Дзюбу по голам и жесту на чемпионате мира»

Нападающий «Зенита» Малком после подписания контракта с петербургским клубом рассказал, каких футболистов из своей новой команды он знает.

– Что ты знаешь о России?

– Очень мало знаю. Здесь был чемпионат мира. У меня есть друзья, говорившие, что Россия очень красивая, гостеприимная страна. Надеюсь, мне удастся неплохо узнать Россию в ближайшие годы.

– У всех спортсменов есть что-то, что они умеют делать лучше всего. Что лучше всего делаешь ты?

– Мне много чего нравится делать на поле. У меня неплохой дриблинг. Я умею обыгрывать соперников, чтобы потом выводить одноклубников на ударную позицию, ну или забивать самому.

– Знаешь ли ты кого-то из игроков «Зенита»?

– Я знаю одного человека, с которым уже играл. Это Дуглас Сантос, мы вместе пылили за олимпийскую сборную в 2016 году. Знаю Ивановича, он играл в «Челси», для меня это известное имя. Знаю Дзюбу по голам и жесту на чемпионате мира.

«Зенит» объявил о переходе 22-летнего бразильца сегодня, 2 августа.

Сумма трансфера составила 40+5 миллионов евро.

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