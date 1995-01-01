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    Малком: «Знаю Дзюбу по голам и жесту на чемпионате мира»

    Нападающий «Зенита» Малком после подписания контракта с петербургским клубом рассказал, каких футболистов из своей новой команды он знает.

    – Что ты знаешь о России?

    – Очень мало знаю. Здесь был чемпионат мира. У меня есть друзья, говорившие, что Россия очень красивая, гостеприимная страна. Надеюсь, мне удастся неплохо узнать Россию в ближайшие годы.

    – У всех спортсменов есть что-то, что они умеют делать лучше всего. Что лучше всего делаешь ты?

    – Мне много чего нравится делать на поле. У меня неплохой дриблинг. Я умею обыгрывать соперников, чтобы потом выводить одноклубников на ударную позицию, ну или забивать самому.

    – Знаешь ли ты кого-то из игроков «Зенита»?

    – Я знаю одного человека, с которым уже играл. Это Дуглас Сантос, мы вместе пылили за олимпийскую сборную в 2016 году. Знаю Ивановича, он играл в «Челси», для меня это известное имя. Знаю Дзюбу по голам и жесту на чемпионате мира.

    • «Зенит» объявил о переходе 22-летнего бразильца сегодня, 2 августа.
    • Сумма трансфера составила 40+5 миллионов евро.

    Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»

    Источник: YouTube-канал «Зенита»

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