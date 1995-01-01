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    «Спартак» анонсировал подписание двух опорников

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что московский клуб собирается приобрести двух опорных полузащитников.

    «Ждем еще двух новичков. В опорную зону. Один – более атакующий. Второй – более оборонительный», – приводит слова Цорна журналист Максим Алланазаров в своем твиттере.

    Перед этим Цорн заявил, что клуб подписал четырех игроков, однако «это еще не конец».

    Источник: Твиттер Максима Алланазарова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +778

      Борат 12 секунд назад

      Ещё пару хачиков и будет нормас! Гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -292

      DonBaton 5 минут назад

      «Ждем еще двух новичков. В опорную зону. Два брата-акробата - один куй,другой лопата», – приводит слова Цорна журналист Максим Алланазаров в своем твиттере.

      -1
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      Рейтинг: +5502

      piligrim1986 35 минут назад

      а мы ждем в защиту и тренера

      0
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