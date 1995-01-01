«Спартак» анонсировал подписание двух опорников

Ещё пару хачиков и будет нормас! Гыгы
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что московский клуб собирается приобрести двух опорных полузащитников.
«Ждем еще двух новичков. В опорную зону. Один – более атакующий. Второй – более оборонительный», – приводит слова Цорна журналист Максим Алланазаров в своем твиттере.
Перед этим Цорн заявил, что клуб подписал четырех игроков, однако «это еще не конец».
- В пятницу «Спартак» объявил о трансфере Джордана Ларссона.
- За день до этого «Спартак» арендовал Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один сезон с правом выкупа.
- Сейчас «Спартак» занимается трансфером полузащитника «АЗ Алкмаара» Гуса Тиля, который уже уехал в Россию.