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    Sky Sports: «Лестер» согласился продать Магуайра в «МЮ» за 80 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» близок к завершению переговоров по трансферу защитника «Лестера» Гарри Магуайра.

    Манкунианцы согласились заплатить за 26-летнего игрока 80 миллионов фунтов (87,9 миллионов евро), сообщает Sky Sports.

    Если трансфер будет завершен, Магуайр станет самым дорогим защитником в истории футбола.

    • Ранее сообщалось, что «Лестер» потребовал за Магуайра более 75 миллионов фунтов.
    • Контракт Магуайра с «Лестером» рассчитан до 2023 года.
    • В прошлом сезоне он провел 32 матча за клуб и забил три гола.

    Источник: Sky Sports

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    02.08.2019 18:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 2 августа 2019, 19:24

      Черт за 80, ппц

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 августа 2019, 18:43

      ЦЗ конечно нужен как кровь из носу, но Магуайр за 80 лямов фунтов - это конечно полный звиздец. Он конечно неплох, особенно на фоне тех "кудесников" что сейчас есть в команде, но его красная цена 50 лямов...

      2
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > ivanthebest 2 августа 2019, 21:18

      За эти деньги можно Кулибали подписать.

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > ФК_Полоцк 2 августа 2019, 23:15

      У твоего Кулибали не грамма АПЛ опыта и тупо бегать может. А Магуайер забивной защитник обороняется пасы точные идеальная пара Линделефу конце концов приказы САФ не обсуждаются а выполняются быстро и качественно не важно кто не важно за сколько.

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > BARCLAYS_APL 3 августа 2019, 13:20

      Ну если только Линделефу) А по поводу Кулибали так может сказать только человек не из футбола. Посмотри видео как он защитой руководит. Про опыт в АПЛ - он один из лучших ЦЗ в мире на сегодняшний день. Стиль его игры идеально подходит под АПЛ. Ну и напоследок открою тебе тайну про "приказы САФ" - за Кулибали МЮ изначально гонялся, только их отбрили. А Магуайр - альтернатива. И ценник на него зарядили такой зная, что у МЮ выбора нет)

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