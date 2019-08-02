Sky Sports: «Лестер» согласился продать Магуайра в «МЮ» за 80 миллионов

«Манчестер Юнайтед» близок к завершению переговоров по трансферу защитника «Лестера» Гарри Магуайра.

Манкунианцы согласились заплатить за 26-летнего игрока 80 миллионов фунтов (87,9 миллионов евро), сообщает Sky Sports.

Если трансфер будет завершен, Магуайр станет самым дорогим защитником в истории футбола.