Мамаев и Кокорин подали прошение об УДО

Причём ко всему неуважению к обоим им,
Освободил бы давно, Сим-Саля-Бим.
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий Александр Кокорин и его брат Кирилл обратились в суд с прошениями об условно-досрочном освобождении.
«Ходатайства Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении зарегистрированы», – сказали в Алексеевском суде Белгородской области.
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет из колонии 6 ноября, Кокорин – 7 декабря.
- В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- 4 июля все четверо были переведены из столичного СИЗО «Бутырка» в колонию №4 Белгородской области.