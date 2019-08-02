Мамаев и Кокорин подали прошение об УДО

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий Александр Кокорин и его брат Кирилл обратились в суд с прошениями об условно-досрочном освобождении.

«Ходатайства Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении зарегистрированы», – сказали в Алексеевском суде Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет из колонии 6 ноября, Кокорин – 7 декабря.