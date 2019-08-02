Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Мамаев и Кокорин подали прошение об УДО

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий Александр Кокорин и его брат Кирилл обратились в суд с прошениями об условно-досрочном освобождении.

    «Ходатайства Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении зарегистрированы», – сказали в Алексеевском суде Белгородской области.

    Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет из колонии 6 ноября, Кокорин – 7 декабря.

    • В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены из столичного СИЗО «Бутырка» в колонию №4 Белгородской области.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:49
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4231

      subbotaspartak 20 минут назад

      Причём ко всему неуважению к обоим им,
      Освободил бы давно, Сим-Саля-Бим.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +199

      Ловкий Бубен 21 минуту назад

      Отпустили бы уже парней, сколько можно? Вон либерда что творит на несанкционированных митингах ? И ничего..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +890

      Sviro 1 час назад

      Давайте уже, выходите на свободу с чистой совестью. Идите напрямую в Крылья: другие команды не возьмут, а крысы всё дерьмо к себе прибирают.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31441

      portero > Sviro 49 минут назад

      Возьмут и другие команды, лимит однако.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1605

      ухоженный крокодил > Sviro 25 минут назад

      Кокорин останется в Зените.
      Семак, вроде, уже все сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36010

      ROSTOV SUPER 1 час назад

      А что так , неделю назад хвалились , что там пельмешки и пирожки вкусные , жизнь удалась , на воле многим жрать не на что , так что кайфуйте дальше !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      lexazenit_89 1 час назад

      СВОБОДУ КАКОРИНУ И МАМАЕВУ!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +883

      PUZIAKA 1 час назад

      Что-то мне подсказывает, что прошения не будут удовлетворены.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31441

      portero > PUZIAKA 48 минут назад

      Да черт их знает, мафия чиновников может и надавить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3304

      Zubo > portero 1 минуту назад

      Хорошо что она есть ...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79131
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72905
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru