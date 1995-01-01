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    Губернатор Самарской области – о словах Божовича: «Избави бог нашу команду от тренера, который несет такую чушь»

    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал высказывание главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича о форварде Александре Соболеве.

    – Божович сказал: «В будущем хотел бы видеть Соболева в сильной российской команде».

    – То есть он так и сказал? Дай бог, чтобы Соболева через какое-то время забрала сильная команда? Ну знаете, не очень, во-первых, верю, что это так, но вы мне приводите это как цитату... Тогда отвечу за всех болельщиков клуба, поскольку сам являюсь болельщиком «Крыльев Советов»: избави бог нашу команду от тренера, который несет такую чушь.

    Все-таки русский язык для Божовича не родной, и я надеюсь, разберемся, что он действительно сказал и что думал. Раз пошла такая информационная волна, тренеру стоит дать дополнительный комментарий, разъяснить, что он имел ввиду, и, если оговорился, – извиниться перед болельщиками и перед клубом», – заявил Азаров в интервью CityTraffic.ru.

    В четверг Божович прокомментировал игру Соболева на старте нового сезона РПЛ. «Дай бог, чтобы его кто-то забрал. Всегда надо стремиться к лучшему. Через какое-то время я бы хотел видеть его в какой-то сильной российской команде», – сказал черногорский тренер.

    • В трех матчах нового сезона Соболев забил три гола и отдал одну голевую передачу.
    • Соболев был признан лучшим игроком РПЛ в июле.

    Источник: CityTraffic.ru

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    Сегодня, 16:13
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4174

      hevbn 28 9 минут назад

      Вот именно из-за такого не компетентного руководства клуба (фактического руководства) наш футбол находится там где сейчас находится , до тех пор пока все наши клубы и их руководители не поймут что современный футбол это ещё и бизнес , и это хорошо когда у тебя берут игрока большие клубы .Наша шестая команда будет проигрывать второй команде из Азербайджана абсолютно по делу . P.S. И это ещё не считая того что руководитель клуба не должен не желать прогресса своим игрокам о чём практически говорит господин Азаров.

      0
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      Рейтинг: +139

      Непутриот 22 минуты назад

      Избави бог нас от таких убогих губернаторов(а таких у пугабыча 100%)

      1
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      Рейтинг: +285

      Сенситив 28 минут назад

      очередной убогомыслящий придурок во власти, который считает что его пост позволяет ему проявлять самодурство с подчинёнными, к счастью, у нас лишь 95% губернаторов с такими мозгами, только у остальных ещё меньше, как-то так...))

      2
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      Рейтинг: +405

      Ивантеевец 38 минут назад

      Самарцы, ваш главноназначенный совсем дебил??? Причем здесь любовь к клубу? Да болейте на здоровье, это наоборот здорово, что у клуба большое количество болел. Причем здесь игрок? Если завтра условный Джон Смит в Англии, играющий за условный Йорк-таун заинтересует скаутов Челси или МЮ, что в этом плохого? Он что, всю дорогу должен играть за клуб, который он перерос по своим проф навыкам? И кстати конкретно о Соболеве - пока еще темная лошадка, пара сезонов в ФНЛ и РПЛ (за аутсайдров) пока не признак класса.

      2
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      Рейтинг: +890

      Sviro 1 час назад

      У меня такая версия: в первой игре Крысоведы, натянув ЦСКА по полной, стали наблюдать за реакцией руководства и увидели, что куча спиногрызов от футбола в руководстве получили премии а игрокам хрен что досталось. И последовали два провала. Мне трудно объяснить чем - то другим такую игру команды. Разные тренеры были в команде, как правило качественные, но после кратковременного взлёта, следовали затяжные провалы. Руководство надо разгонять, но кто ж их тронет?

      1
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      Рейтинг: +1634

      absent32 1 час назад

      нормально Божович сказал!!! а что если игрок показывает хороший футбол ему значит сидеть в Самаре? с уважением отношусь к Крыльям, но если они будут барахтаться во второй половине таблицы, то Соболев как лидер атаки по логике должен идти на повышение!!! а вот губернатор как раз таки чушит

      5
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      Рейтинг: +660

      edw7777 1 час назад

      По-моему, чушь несет как раз губернатор, а не Божович. Я тоже желаю Соболеву вырасти в большого игрока, и тогда он точно перерастет КС. Хотя и КС желаю вырасти до уровня, к примеру, Барселоны.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +11063

      bset 1 час назад

      То есть губернатор явно сказал, что никого из команды отпускать нельзя, и что расти игроки КС не будут. Вот как раз надо избавить от таких губернаторов нашу страну. Крылья Советов сейчас один из аутсайдеров. Судя по трансферам и матчам этого сезона претендует на звание крепкого средняка. Вот как только вырастите в топовую команду России, тогда и будете говорить, что "из нашей команды только в Европу". А пока выглядит все это крайне глупо.

      3
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      Рейтинг: +466

      GSmall 1 час назад

      А чего плохого в том,что Божович хочет чтобы его игрок пошел на повышение?Совсем отбитые чиновники

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7157

      Serjoga 1 час назад

      Так в чем проблема? ПЛАТИ! Содержи клуб, развивай инфраструктуру! Кто тебе мешает?

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