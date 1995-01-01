Губернатор Самарской области – о словах Божовича: «Избави бог нашу команду от тренера, который несет такую чушь»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал высказывание главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича о форварде Александре Соболеве.

– Божович сказал: «В будущем хотел бы видеть Соболева в сильной российской команде».

– То есть он так и сказал? Дай бог, чтобы Соболева через какое-то время забрала сильная команда? Ну знаете, не очень, во-первых, верю, что это так, но вы мне приводите это как цитату... Тогда отвечу за всех болельщиков клуба, поскольку сам являюсь болельщиком «Крыльев Советов»: избави бог нашу команду от тренера, который несет такую чушь.

Все-таки русский язык для Божовича не родной, и я надеюсь, разберемся, что он действительно сказал и что думал. Раз пошла такая информационная волна, тренеру стоит дать дополнительный комментарий, разъяснить, что он имел ввиду, и, если оговорился, – извиниться перед болельщиками и перед клубом», – заявил Азаров в интервью CityTraffic.ru.

В четверг Божович прокомментировал игру Соболева на старте нового сезона РПЛ. «Дай бог, чтобы его кто-то забрал. Всегда надо стремиться к лучшему. Через какое-то время я бы хотел видеть его в какой-то сильной российской команде», – сказал черногорский тренер.