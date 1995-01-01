Губернатор Самарской области – о словах Божовича: «Избави бог нашу команду от тренера, который несет такую чушь»

Вот именно из-за такого не компетентного руководства клуба (фактического руководства) наш футбол находится там где сейчас находится , до тех пор пока все наши клубы и их руководители не поймут что современный футбол это ещё и бизнес , и это хорошо когда у тебя берут игрока большие клубы .Наша шестая команда будет проигрывать второй команде из Азербайджана абсолютно по делу . P.S. И это ещё не считая того что руководитель клуба не должен не желать прогресса своим игрокам о чём практически говорит господин Азаров.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал высказывание главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича о форварде Александре Соболеве.
– Божович сказал: «В будущем хотел бы видеть Соболева в сильной российской команде».
– То есть он так и сказал? Дай бог, чтобы Соболева через какое-то время забрала сильная команда? Ну знаете, не очень, во-первых, верю, что это так, но вы мне приводите это как цитату... Тогда отвечу за всех болельщиков клуба, поскольку сам являюсь болельщиком «Крыльев Советов»: избави бог нашу команду от тренера, который несет такую чушь.
Все-таки русский язык для Божовича не родной, и я надеюсь, разберемся, что он действительно сказал и что думал. Раз пошла такая информационная волна, тренеру стоит дать дополнительный комментарий, разъяснить, что он имел ввиду, и, если оговорился, – извиниться перед болельщиками и перед клубом», – заявил Азаров в интервью CityTraffic.ru.
В четверг Божович прокомментировал игру Соболева на старте нового сезона РПЛ. «Дай бог, чтобы его кто-то забрал. Всегда надо стремиться к лучшему. Через какое-то время я бы хотел видеть его в какой-то сильной российской команде», – сказал черногорский тренер.
- В трех матчах нового сезона Соболев забил три гола и отдал одну голевую передачу.
- Соболев был признан лучшим игроком РПЛ в июле.