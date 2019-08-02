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    Шюррле: «Я уже забивал ЦСКА, хочу повторить»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюрлле напомнил болельщикам красно-белых о том, что уже забивал ЦСКА и попробует снова это сделать.

    – Знаете, какой клуб в России считается главным противником «Спартака»?

    – Наверное, «Зенит». И кто-то из Москвы, конечно. «Динамо»?

    – Верно, но еще есть ЦСКА, которому вы уже забивали, когда играли за «Вольфсбург». Было бы неплохо повторить...

    – Что ж, обещаю, как следует изучить историю «Спартака», узнать о легендах клуба прошлых лет. Надеюсь, сыграю не в одном дерби. Буду биться изо всех сил! В том числе для того, чтобы снова забить ЦСКА и порадовать болельщиков.

    – Дерби с ЦСКА состоится уже 19 августа. В какой вы сейчас форме? Когда планируете дебютировать?

    – Посмотрим. Зависит от того, как ситуацию видит главный тренер. Мне нужно поработать, потренироваться с новыми партнерами. Но в целом я в хорошей форме, много тренировался этим летом и надеюсь помочь команде как можно скорее.

    • Футболист отметился дублем в составе «Вольфсбурга» матче группового турнира Лиги чемпионов с в сезоне-2015/16.
    • Тогда москвичи проиграли немецкому клубу со счетом 0:2.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 10:24
    Комментарии24
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      Рейтинг: +519

      Киркинитидец 15 минут назад

      кони к тебе задом не повернутся... свой побериги!

      0
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      Рейтинг: +54

      ALEX TARAN 18 минут назад

      Шурик жгёт...)))

      0
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      Рейтинг: +979

      ALEX ML 35 минут назад

      Свежо питание, да серется с трудом

      1
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      Рейтинг: +4326

      Persona_non_Grata 39 минут назад

      Клепай всем !!!

      1
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      Рейтинг: +1288

      алдан2014 56 минут назад

      ЦСКА??..ну да помню забил им парочку.

      0
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      Рейтинг: +1288

      алдан2014 1 час назад

      Дорогие наши конебомжики,мы знаем как сильно популярна у вас спамовскоя ветка,но великая просьба,шутите смешно.И ещё..нам без вас тоже скучно.

      3
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      Рейтинг: +1162

      Бомбардиръ 1 час назад

      Натравливают бедного немца против армейцев...

      1
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      Рейтинг: +4326

      Persona_non_Grata > Бомбардиръ 39 минут назад

      А чем же он бедный ?)

      0
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      Рейтинг: +1162

      Бомбардиръ > Persona_non_Grata 33 минуты назад

      Свободой.

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      Рейтинг: +20060

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Тупые вопросы спартаковских говорил и неуместное балабольство немца, учитывая нынешнее качество игры команды и работы ее тренера.

      0
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      Рейтинг: +54

      ALEX TARAN > gol_kak_sokol 16 минут назад

      Он просто ещё не знает,что пиджак на карандаше...

      1
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      Рейтинг: +11059

      bset 1 час назад

      Приятно, что у нас в чемпионате появился такой игрок. Надеюсь, покажет все свое мастерство.
      P.S. А вот ЦСКА забивать не стоит))

      5
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      Рейтинг: +519

      Киркинитидец > bset 13 минут назад

      да куй ему на лысый череп...

      0
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      Рейтинг: +2960

      Добрый Бобер 1 час назад

      Хороший настрой.

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