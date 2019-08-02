Шюррле: «Я уже забивал ЦСКА, хочу повторить»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюрлле напомнил болельщикам красно-белых о том, что уже забивал ЦСКА и попробует снова это сделать.

– Знаете, какой клуб в России считается главным противником «Спартака»?

– Наверное, «Зенит». И кто-то из Москвы, конечно. «Динамо»?

– Верно, но еще есть ЦСКА, которому вы уже забивали, когда играли за «Вольфсбург». Было бы неплохо повторить...

– Что ж, обещаю, как следует изучить историю «Спартака», узнать о легендах клуба прошлых лет. Надеюсь, сыграю не в одном дерби. Буду биться изо всех сил! В том числе для того, чтобы снова забить ЦСКА и порадовать болельщиков.

– Дерби с ЦСКА состоится уже 19 августа. В какой вы сейчас форме? Когда планируете дебютировать?

– Посмотрим. Зависит от того, как ситуацию видит главный тренер. Мне нужно поработать, потренироваться с новыми партнерами. Но в целом я в хорошей форме, много тренировался этим летом и надеюсь помочь команде как можно скорее.