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    Форвард «Нефтчи» Алиев: «Мы ответили тем из России, кто ждал, что дальше пройдет «Арсенал»

    Форвард «Нефтчи» Рауф Алиев поделился впечатлениями от победы над тульским «Арсеналом» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    – Ожидали такого крупного счета?

    – Не ожидал, что забьем так много. Не так важно, сколько именно забили, главное, что мы прошли в следующий раунд. Это стало ответом тем, кто в нас не верил. Ответили тем из России, кто думал, что дальше пройдет «Арсенал».

    – На какой результат играли, ведь и ничья устраивала вас?

    – Играли на тот результат, который нас устроит. Все получилось так, как хотели.

    – «Нефтчи» не особо хорошо начал игру.

    – Мы ждали, что они будут давить с первых минут. Были готовы к этому. Где-то было волнение. Теряли мяч.

    – С каждым раундом растет уверенность в том, что можно пробиться в групповую стадию ЛЕ?

    – Не будем пока думать о группе. Впереди новый соперник, которого надо проходить.

    Если уже сейчас будем думать о групповой стадии, то это нам лишь помешает,

    • «Арсенал» проиграл на выезде со счетом – 0:3.
    • Общий счет противостояния – 0:4 в пользу «Нефтчи».
    • В следующем раунде клуб из Азербайджана сыграет с командой «Бней-Иегуда» из Израиля.

    Источник: Azerisport

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1340

      каа 6 минут назад

      Он ответил не болельщикам ...понятно что каждый болеет за своих вне зависимости от ранга клуба... он ответил журналистам , которые проявляли неуважение к легендарному клубу, с большой историей, и огромным опытом международных игр...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2976

      Viper for CSKA 35 минут назад

      Ой, ну прям национальные герои. Обыграли разобранную команду без опыта, сразу самооценка до небес взлетела. Чувствую, накажут их израильтяне за безмерные понты, и поделом будет.

      1
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      Рейтинг: +7753

      Cules2013 40 минут назад

      Евреи игроки в футбол такие себе. Нефтчи может их пройти.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +405

      Toomans 1 час назад

      А понтов то, понтов.... Арсенал жаль. Неожиданно.

      3
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      Рейтинг: +17326

      Боцман59rus 1 час назад

      Мне лично РПЛ намного интереснее чем квалификация, да и вся ЛЕ в целом, так что кому ты там что доказывал мне до пиз9ы, играть и побеждать должен для своих болельщиков...
      Жаль туляков, не получилось, но в сравнении со Спартаковскими подвигами в квалификация прошлых лет, порождение оружейников выглядит буднично... болела не унывать, победы придут с опытом

      -1
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      Рейтинг: +438

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Попали на это разобранное днище и радуются. Надеюсь, если нефтчи пролезет в группу, то там встретится с ЦСКА. А вот кони то и покажут - что такое российская команда

      2
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      Рейтинг: +862

      Mirak92 > Ганнибал Лектор 45 минут назад

      ЦСКА с групового начнет,а не с квалификации

      -1
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      Рейтинг: +242

      жеха87 1 час назад

      Нет болельщики в России должны были болеть за Нефчи!? Каждый болел за своих Нефчи прошел заслужено! Чего сопли разводить, обыграли бы команду из первой 4-ки тогда могли бы выпендриваться!

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