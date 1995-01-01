Форвард «Нефтчи» Алиев: «Мы ответили тем из России, кто ждал, что дальше пройдет «Арсенал»

Форвард «Нефтчи» Рауф Алиев поделился впечатлениями от победы над тульским «Арсеналом» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

– Ожидали такого крупного счета?

– Не ожидал, что забьем так много. Не так важно, сколько именно забили, главное, что мы прошли в следующий раунд. Это стало ответом тем, кто в нас не верил. Ответили тем из России, кто думал, что дальше пройдет «Арсенал».

– На какой результат играли, ведь и ничья устраивала вас?

– Играли на тот результат, который нас устроит. Все получилось так, как хотели.

– «Нефтчи» не особо хорошо начал игру.

– Мы ждали, что они будут давить с первых минут. Были готовы к этому. Где-то было волнение. Теряли мяч.

– С каждым раундом растет уверенность в том, что можно пробиться в групповую стадию ЛЕ?

– Не будем пока думать о группе. Впереди новый соперник, которого надо проходить.

Если уже сейчас будем думать о групповой стадии, то это нам лишь помешает,