Cигурдссон – об игре с «Рубином»: «Сейчас у нас уже две победы подряд, и мы хотим добыть третью»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Рубина».
«В матче с «Локомотивом» мы показали хорошее качество игры. Но теперь самое важное – это серьезно подготовиться к следующей игре с «Рубином». Сейчас у нас уже две победы подряд, и мы хотим добыть третью», – заявил Арнор.
- После трех туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
- «Рубин» на третьем месте с 7 очками.
- Матч состоится 4 августа в Казани на стадионе «Центральный» в 19:00 по московскому времени.