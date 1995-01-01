Cигурдссон – об игре с «Рубином»: «Сейчас у нас уже две победы подряд, и мы хотим добыть третью»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Рубина».

«В матче с «Локомотивом» мы показали хорошее качество игры. Но теперь самое важное – это серьезно подготовиться к следующей игре с «Рубином». Сейчас у нас уже две победы подряд, и мы хотим добыть третью», – заявил Арнор.