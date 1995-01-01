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    Cигурдссон – об игре с «Рубином»: «Сейчас у нас уже две победы подряд, и мы хотим добыть третью»

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Рубина».

    «В матче с «Локомотивом» мы показали хорошее качество игры. Но теперь самое важное – это серьезно подготовиться к следующей игре с «Рубином». Сейчас у нас уже две победы подряд, и мы хотим добыть третью», – заявил Арнор.

    • После трех туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
    • «Рубин» на третьем месте с 7 очками.
    • Матч состоится 4 августа в Казани на стадионе «Центральный» в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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