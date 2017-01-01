Goal: «Ювентус» договорился с Лукаку об условиях личного контракта

«Ювентус» согласовал с нападающим «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку детали личного соглашения.

По информации Goal.com, в случае перехода в туринский клуб бельгиец будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.

«Ювентус» и «МЮ» хотят обменять Лукаку на Пауло Дибалу. Аргентинец пока не договорился с манкунианцами – переговоры продолжаются.