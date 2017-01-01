Goal: «Ювентус» договорился с Лукаку об условиях личного контракта

Вот куда им еще один форвард? Ну походу Мойзе Кин реально в Эвертон уходит. Не оценили воспитанника по достоинству :(
«Ювентус» согласовал с нападающим «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку детали личного соглашения.
По информации Goal.com, в случае перехода в туринский клуб бельгиец будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.
«Ювентус» и «МЮ» хотят обменять Лукаку на Пауло Дибалу. Аргентинец пока не договорился с манкунианцами – переговоры продолжаются.
- Лукаку выступает за «МЮ» с лета 2017 года.
- В прошлом сезоне футболист провел 45 матчей, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.