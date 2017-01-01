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    Goal: «Ювентус» договорился с Лукаку об условиях личного контракта

    «Ювентус» согласовал с нападающим «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку детали личного соглашения.

    По информации Goal.com, в случае перехода в туринский клуб бельгиец будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.

    «Ювентус» и «МЮ» хотят обменять Лукаку на Пауло Дибалу. Аргентинец пока не договорился с манкунианцами – переговоры продолжаются.

    • Лукаку выступает за «МЮ» с лета 2017 года.
    • В прошлом сезоне футболист провел 45 матчей, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 01:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +403

      ФК_Полоцк 46 минут назад

      Вот куда им еще один форвард? Ну походу Мойзе Кин реально в Эвертон уходит. Не оценили воспитанника по достоинству :(

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