Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

«ПСЖ» на своем официальном сайте объявил о возвращении к тренировкам с командой нападающего Неймара.

27-летний бразилец приступил к занятиям в общей группе на предсезонном сборе парижан в Китае.

Ранее сообщалось, что форвард больше не будет играть за «ПСЖ», а его будущее должно определиться до 10 августа.