Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

ну,наконец-то мальчиш-плохиш взялся за разум...
«ПСЖ» на своем официальном сайте объявил о возвращении к тренировкам с командой нападающего Неймара.
27-летний бразилец приступил к занятиям в общей группе на предсезонном сборе парижан в Китае.
Ранее сообщалось, что форвард больше не будет играть за «ПСЖ», а его будущее должно определиться до 10 августа.
- Два года назад «ПСЖ» купил Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.
- Этим летом футболист выразил желание вернуться в «Барсу», однако каталонцы пока не могут договориться о его трансфере.