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    Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

    «ПСЖ» на своем официальном сайте объявил о возвращении к тренировкам с командой нападающего Неймара.

    27-летний бразилец приступил к занятиям в общей группе на предсезонном сборе парижан в Китае.

    Ранее сообщалось, что форвард больше не будет играть за «ПСЖ», а его будущее должно определиться до 10 августа.

    • Два года назад «ПСЖ» купил Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.
    • Этим летом футболист выразил желание вернуться в «Барсу», однако каталонцы пока не могут договориться о его трансфере.

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1459

      koli4ka 6 минут назад

      ну,наконец-то мальчиш-плохиш взялся за разум...

      0
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      Рейтинг: +456

      GSmall 42 минуты назад

      Чето он счастлив для того кто хочет уйти.Видимо это всё от сми идет.Видно что все хорошо

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