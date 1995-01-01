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    Лига Европы. «Арсенал» крупно проиграл «Нефтчи» и вылетел из турнира

    В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Нефтчи» дома разгромил «Арсенал» со счетом 3:0.

    В начале второго тайма ворота туляков поразил Рауф Алиев, на 89-й минуте преимущество команды из Баку закрепил Дарио Фредерико, а спустя еще четыре минуты Мамаду Мбодж довел счет до крупного.

    В первой игре «Арсенал» также проиграл, поэтому по сумме двух встреч российский клуб вылетел из турнира.

    Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч

    Нефтчи (Баку, Азербайджан) – Арсенал (Тула, Россия) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Алиев, 49; 2:0 – Дарио (с пенальти), 89; 3:0 – Мбодж, 90+3.

    «Нефтчи»: Агаев, Булудов, Станкович, Кривоцюк, Петров, Кане, Мустивар, Дарио (Гаджиев, 90), Махмудов (Алескеров, 62), Жозеф-Монроз, Алиев (Мбодж, 77).

    «Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров (Банда, 72), Костадинов (Тудорие, 80), Ткачев, Лесовой, Чаушич, Горбатенко, Луценко.

    Предупреждения: Петров, 67; Кривоцюк, 87; Мбодж, 90 – Чаушич, 9; Костадинов, 80; Григалава, 88.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии96
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      Рейтинг: +1782

      JTherry 6 минут назад

      не тех "самоваров" Усманов поддержал... 0:4 вылететь и на такой стадии 273-й команде в рейтинге... а португальцы в спину дышат(( и тренер, конченный, надо же такое ляпнуть перед матчем: "Переживать после поражения не буду..."

      0
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      Рейтинг: +4270

      Агасфер 11 минут назад

      Предсказуемо.Вообще в этом сезоне еврокубков наши клубы ожидает крах.

      0
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      Рейтинг: +560

      Niko 11 минут назад

      Каждый год одно и тоже. Кубок никому не нужен, левый победитель или 6 место вваливается похлеще лидеров(((

      0
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      Рейтинг: +1459

      koli4ka 11 минут назад

      так Арсенал не выбыл из турнира,он вылетел...как пробка!!!

      0
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      Рейтинг: +610

      lysenkoff 13 минут назад

      ЧТД... лидеров разобрали..

      0
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      Рейтинг: +1782

      JTherry > lysenkoff 3 минуты назад

      каких "лидеров"? там 8 человек в аренде играли, то есть, надо было "соломку" раньше подготовить...

      0
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      Рейтинг: +533

      ДяДь ПашА 18 минут назад

      Арсенал команда Фнл.Тухлый пряник ,ржавый самовар!

      1
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      Рейтинг: +4140

      GoldPlayFIFARus9 35 минут назад

      Вот если бы они так же как и сейчас играли в 1-м матче, то они должны бы были проходить. Но 1-й матч, где они просто мёртвые стояли и ничего не делали дал о себе знать во 2-м матче.... Долго запрягали,а выехать так и не успели((

      0
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      Рейтинг: +2228

      Рубинище > GoldPlayFIFARus9 25 минут назад

      Черевченко виноват, тренер нулевой. Состав то у Арсенала посильнее азеров будет, даже без прошлогодних лидеров. Дома обо....сь по полной, а в гостях кроме дальних ударов ничего не придумали

      0
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      Рейтинг: +79

      nice_taste 38 минут назад

      по большому счёт равные команды играли,как по мастерству,так и по подбору игроков в принципе. единственное,нефтчи были физически лучше готовы,и не ошибались в обороне. оттуда и результат

      0
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      Рейтинг: +1594

      ухоженный крокодил > nice_taste 37 минут назад

      Арсенал просто остановился, на 75 минуте.

      0
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      Рейтинг: +79

      nice_taste > ухоженный крокодил 35 минут назад

      ну их и в первой в игре перебегали

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      Рейтинг: +2535

      arzamas > nice_taste 26 минут назад

      Игра была равна, играли два ..вна.
      Но за Нефтчи в первом тайме сильно, а во втором эпизодами выступал 12-й игрок судья. Это во многом определило результат.

      -1
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      Рейтинг: -1579

      Январь 59 42 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А что вы хотели?? Ещё совсем недавний новичок РПЛ. Команда слабая даже меркам ЧР, а вы сразу хотели победу и только победу.

      -39
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      Рейтинг: +2638

      RotBerg 43 минуты назад

      Не унывать, Туляки! С почином и удачи в чемпионате!

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