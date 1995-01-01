Лига Европы. «Арсенал» крупно проиграл «Нефтчи» и вылетел из турнира

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Нефтчи» дома разгромил «Арсенал» со счетом 3:0.

В начале второго тайма ворота туляков поразил Рауф Алиев, на 89-й минуте преимущество команды из Баку закрепил Дарио Фредерико, а спустя еще четыре минуты Мамаду Мбодж довел счет до крупного.

В первой игре «Арсенал» также проиграл, поэтому по сумме двух встреч российский клуб вылетел из турнира.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч

Нефтчи (Баку, Азербайджан) – Арсенал (Тула, Россия) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Алиев, 49; 2:0 – Дарио (с пенальти), 89; 3:0 – Мбодж, 90+3.

«Нефтчи»: Агаев, Булудов, Станкович, Кривоцюк, Петров, Кане, Мустивар, Дарио (Гаджиев, 90), Махмудов (Алескеров, 62), Жозеф-Монроз, Алиев (Мбодж, 77).

«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров (Банда, 72), Костадинов (Тудорие, 80), Ткачев, Лесовой, Чаушич, Горбатенко, Луценко.

Предупреждения: Петров, 67; Кривоцюк, 87; Мбодж, 90 – Чаушич, 9; Костадинов, 80; Григалава, 88.