Лига Европы. «Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче 2-го квалификационного раунда

В команде нет уже состава, один шлак. Вылетят как Уфа, а так дно
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Арсенал» дома уступил «Нефтчи» со счетом 0:1.
Единственный гол туляки пропустили в компенсированное к первому тайму время – отличился бразильский хавбек Дарио Фредерико.
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Первый матч
Арсенал (Тула, Россия) – Нефтчи (Баку, Азербайджан) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Дарио, 45+1.
«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров, Лесовой, Чаушич, Горбатенко, Ткачев, Банда (Костадинов, 46), Тудорие (Луценко, 46).
«Нефтчи»: Агаев, Булудов, Станкович, Кривоцюк, Петров, Кане, Мустивар, Дарио Фредерико (Алескеров, 73), Махмудов, Жозеф-Монроз, Алиев.