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    Лига Европы. «Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче 2-го квалификационного раунда

    В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Арсенал» дома уступил «Нефтчи» со счетом 0:1.

    Единственный гол туляки пропустили в компенсированное к первому тайму время – отличился бразильский хавбек Дарио Фредерико.

    Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Первый матч

    Арсенал (Тула, Россия) – Нефтчи (Баку, Азербайджан) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Дарио, 45+1.

    «Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров, Лесовой, Чаушич, Горбатенко, Ткачев, Банда (Костадинов, 46), Тудорие (Луценко, 46).

    «Нефтчи»: Агаев, Булудов, Станкович, Кривоцюк, Петров, Кане, Мустивар, Дарио Фредерико (Алескеров, 73), Махмудов, Жозеф-Монроз, Алиев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии41
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      Рейтинг: +965

      ALEX ML 14 минут назад

      В команде нет уже состава, один шлак. Вылетят как Уфа, а так дно

      0
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      Рейтинг: +194

      ДЖУZ 17 минут назад

      Кто то ещё верит что в Баку Арсенал отыграется? Народ тут патриотизм или реальные выводы по сегоднешней игре? Давайте откинем патриотизм и будем адекватными, не бвло сегодня игры чтоб идти дальше в ЛЕ Арсеналу, ну не было её. Азеры, какие азеры то? Там полкоманды легионеры, у них то не по паспорту играют, это у нас команда формируется изначально, росспаспорт, а потом +легионеры, и росспаспорт знает что он в любом случае выходит на поле, тренируется ли он или расскуривает кальян, он уже мазан паспортом))

      0
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      Рейтинг: +1723

      TOMSON 17 минут назад

      О... начались сообщения про позор, зачем они вообще в Европу лезут и тд. Зачем так строго?
      Все нормально было до пропущенного. Я бы сказал Нефтчи на опыте выиграл. Арсенал зачем-то первым номером захотел играть, а Азера этого и ждали.
      Думаю ещё ничего не решено. 1 гол нужен и южные ребята в другой футбол начнут играть, а там и шансы появятся...
      Тулу с дебютом. Первый блин комом конечно, но шансы на проход, более чем приличные.

      -1
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      Рейтинг: +194

      ДЖУZ > TOMSON 10 минут назад

      Блин я понимаю если они играли бы с какай то средней европейской командой типа Рапид или Алкмаер или Легия там, но блин на Нефтчи...как то не серьёзно

      0
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      Рейтинг: +2463

      AtticusFinch 19 минут назад

      Игра была ровна...играли два...

      0
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      Рейтинг: +7007

      Serjoga 31 минуту назад

      Что-то подобное в прошлом году было с Уфой! Я сегодня Арсенал не узнал! Посмотрим в воскресенье! Если Ростов пройдется по ним "катком", то Арсенал к ЛЕ не готов!

      1
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      Рейтинг: +3252

      владимир миронов 38 минут назад

      Самое цензурное слово --позор, остальные слова непечатные.

      1
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      Рейтинг: +3446

      APchelov 41 минуту назад

      Не удивлюсь, если в Баку Арсенал отыграется. Так что рано хоронить

      0
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      Рейтинг: +117

      Mefistofel29 > APchelov 40 минут назад

      Всё может быть, но то что я сегодня увидел.... как-то грустно становится

      2
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      Рейтинг: +10

      Marat A. > APchelov 35 минут назад

      Всё возможно конечно...,но думаю что на сегодняшний день "Нефтчи" выглядит лучше и своего шанса не упустит,что бы пройти в следующий раунд.

      0
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      Рейтинг: +7007

      Serjoga > APchelov 24 минуты назад

      С такой игрой хоронить в самый раз! За неделю игру поменять нельзя! Морально Арсенал не готов! Проиграл "на ровном месте"!

      -1
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      Рейтинг: +237

      johnny983 45 минут назад

      -1

      1
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      Рейтинг: +1427

      ухоженный крокодил 51 минуту назад

      Игру не смотрел, интересная была?
      Кто круче?

      0
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      Рейтинг: +7007

      Serjoga > ухоженный крокодил 29 минут назад

      Ты ничего не потерял!

      0
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      Рейтинг: +10053

      Garrincha58 53 минуты назад

      если не выигрывать у азеров то что вообще делать в Европе

      6
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