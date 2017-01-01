«Манчестер Сити» хочет включить Данило в сделку с «Ювентусом» по Канселу

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении правого защитника «Ювентуса» Жоау Канселу.

Английский клуб предлагает туринцам включить в сделку Данило, который также играет на правом краю обороны. «Ювентус» готов рассмотреть такой вариант.

Туринцы хотят получить за Канселу в общей сложности 60 миллионов евро, но пока неизвестно, во сколько они оценивают Данило. На Transfermarkt цена бразильца составляет 20 миллионов.