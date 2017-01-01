«Манчестер Сити» хочет включить Данило в сделку с «Ювентусом» по Канселу

Ювентусу нельзя отпускать такого хорошего игрока. Его будет очень сложно заменить
«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении правого защитника «Ювентуса» Жоау Канселу.
Английский клуб предлагает туринцам включить в сделку Данило, который также играет на правом краю обороны. «Ювентус» готов рассмотреть такой вариант.
Туринцы хотят получить за Канселу в общей сложности 60 миллионов евро, но пока неизвестно, во сколько они оценивают Данило. На Transfermarkt цена бразильца составляет 20 миллионов.
- Данило перешел в «Сити» из «Реала» летом 2017 года за 30 миллионов евро и дважды выиграл с командой АПЛ.
- В активе 28-летнего футболиста 60 матчей за «Манчестер Сити», четыре гола и три результативные передачи.