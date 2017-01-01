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    «Манчестер Сити» хочет включить Данило в сделку с «Ювентусом» по Канселу

    «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении правого защитника «Ювентуса» Жоау Канселу.

    Английский клуб предлагает туринцам включить в сделку Данило, который также играет на правом краю обороны. «Ювентус» готов рассмотреть такой вариант.

    Туринцы хотят получить за Канселу в общей сложности 60 миллионов евро, но пока неизвестно, во сколько они оценивают Данило. На Transfermarkt цена бразильца составляет 20 миллионов.

    • Данило перешел в «Сити» из «Реала» летом 2017 года за 30 миллионов евро и дважды выиграл с командой АПЛ.
    • В активе 28-летнего футболиста 60 матчей за «Манчестер Сити», четыре гола и три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 19:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +55

      Kazzzik1992 40 минут назад

      Ювентусу нельзя отпускать такого хорошего игрока. Его будет очень сложно заменить

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