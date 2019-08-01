Гол Соболева «Арсеналу» – лучший в июле по версии РПЛ

РПЛ определила автора лучшего гола в июле. Им стал нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, забивший «Арсеналу» (2:3) во втором туре ударом в падении через себя.

Большинство болельщиков проголосовали за мяч полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона в ворота «Оренбурга» (2:1, второй тур).

Эксперты телеканала «Матч ТВ» выбрали лучшим гол форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, забившего «Сочи» в игре третьего тура (3:0).