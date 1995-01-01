Иванович: «VAR должен помогать и работать с первого до последнего тура на всех матчах. Тогда будет все честно»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, чего ждет от матча четвертого тура РПЛ с «Краснодаром».
В этой встрече будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR).
– Чего ожидаете от игры с «Краснодаром»?
– У нас всегда получаются с ним интересные игры. Сейчас принимаем их дома. Три предыдущие встречи в этом чемпионате «Зенит» выиграл. Тем не менее готовимся очень серьезно. Отдадим на поле все силы. Надеюсь, это принесет хороший результат.
– В субботу на «Газпром Арене» будет работать VAR. Как вы относитесь к этой системе?
– Мое мнение, он должен помогать и работать с первого до последнего тура на всех матчах. Тогда будет все честно.
- Игра «Зенит» – «Краснодар» состоится в субботу, 3 августа. Начало – в 21:30 по московскому времени.
- После трех туров петербуржцы набрали девять очков и возглавляют турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» – на четвертой строчке с шестью баллами в активе.