Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Иванович: «VAR должен помогать и работать с первого до последнего тура на всех матчах. Тогда будет все честно»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, чего ждет от матча четвертого тура РПЛ с «Краснодаром».

    В этой встрече будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR).

    – Чего ожидаете от игры с «Краснодаром»?

    – У нас всегда получаются с ним интересные игры. Сейчас принимаем их дома. Три предыдущие встречи в этом чемпионате «Зенит» выиграл. Тем не менее готовимся очень серьезно. Отдадим на поле все силы. Надеюсь, это принесет хороший результат.

    – В субботу на «Газпром Арене» будет работать VAR. Как вы относитесь к этой системе?

    – Мое мнение, он должен помогать и работать с первого до последнего тура на всех матчах. Тогда будет все честно.

    • Игра «Зенит» – «Краснодар» состоится в субботу, 3 августа. Начало – в 21:30 по московскому времени.
    • После трех туров петербуржцы набрали девять очков и возглавляют турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» – на четвертой строчке с шестью баллами в активе.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79117
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72888
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru