Иванович: «VAR должен помогать и работать с первого до последнего тура на всех матчах. Тогда будет все честно»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, чего ждет от матча четвертого тура РПЛ с «Краснодаром».

В этой встрече будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR).

– Чего ожидаете от игры с «Краснодаром»?

– У нас всегда получаются с ним интересные игры. Сейчас принимаем их дома. Три предыдущие встречи в этом чемпионате «Зенит» выиграл. Тем не менее готовимся очень серьезно. Отдадим на поле все силы. Надеюсь, это принесет хороший результат.

– В субботу на «Газпром Арене» будет работать VAR. Как вы относитесь к этой системе?

– Мое мнение, он должен помогать и работать с первого до последнего тура на всех матчах. Тогда будет все честно.