Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»

Повезло парню...Спартак вам ,это не какая то там Боруссия!
«Спартак» готовится ко встрече четвертого тура РПЛ против «Динамо».
В четверг на базе в Тарасовке прошла тренировка москвичей. Перед стартом занятия игроки и тренеры «Спартака» приветствовали новичка команды полузащитника Андре Шюррле, для которого эта тренировка стала первой в составе красно-белых.
Завтра в 19:00 по московскому времени на «Открытие Арене» состоится автограф-сессия футболиста.
- «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один сезон с правом выкупа.
- Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет в субботу, 3 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.