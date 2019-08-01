Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»

«Спартак» готовится ко встрече четвертого тура РПЛ против «Динамо».

В четверг на базе в Тарасовке прошла тренировка москвичей. Перед стартом занятия игроки и тренеры «Спартака» приветствовали новичка команды полузащитника Андре Шюррле, для которого эта тренировка стала первой в составе красно-белых.

Завтра в 19:00 по московскому времени на «Открытие Арене» состоится автограф-сессия футболиста.