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    Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»

    «Спартак» готовится ко встрече четвертого тура РПЛ против «Динамо».

    В четверг на базе в Тарасовке прошла тренировка москвичей. Перед стартом занятия игроки и тренеры «Спартака» приветствовали новичка команды полузащитника Андре Шюррле, для которого эта тренировка стала первой в составе красно-белых.

    Завтра в 19:00 по московскому времени на «Открытие Арене» состоится автограф-сессия футболиста.

    • «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» на один сезон с правом выкупа.
    • Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет в субботу, 3 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7019

      alex1951 2 минуты назад

      Повезло парню...Спартак вам ,это не какая то там Боруссия!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4164

      hevbn 28 12 минут назад

      Желаю удачи Шюррле в Спартаке , очень хочется чтобы он воспринимал игру за Спартак как шанс выйти из "пике" в котором он находится несколько лет после прихода в Челси , а ни как шанс заработать денег на пенсию , я тут слышал что у него русская жена и если это так то может это будет дополнительной мотивацией ему показать себя во всей красе (а может и помешать).

      2
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      Рейтинг: +497

      SaveAS 13 минут назад

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