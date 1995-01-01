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    Мэрия Москвы: «Игра «Спартак» – «Динамо» состоится в намеченное время. Никаких переносов не планируется»

    В мэрии Москвы сообщили, что матч четвертого тура РПЛ «Спартак»«Динамо» пройдет в заранее запланированную дату.

    В четверг стало известно, что МВД обратилось с просьбой перенести встречу на другой день из-за акции протеста, которая намечена на выходные в столице.

    «Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 3 августа на стадионе «Открытие-Арена» в 19:00. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется «, – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

    • «Спартак» после трех туров набрал четыре очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.
    • У «Динамо» также четыре балла в активе, команда располагается на седьмой строчке.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3584

      alp 3 минуты назад

      короче - максимально жесткий разгон либеродерьма - за час мвд управится.. и вечером - на футбол!

      0
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      Рейтинг: +35

      Суворов_лучший 25 минут назад

      Ок!!!

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      Рейтинг: +10129

      Garrincha58 1 час назад

      Навальный дал добро

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      Рейтинг: +13552

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Мэрия Москвы согласовала место проведения акции протеста - стадион "Открытие-Арена", 19-00.

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      Рейтинг: -1499

      Январь 59 1 час назад

      Организаторы митингов сильно рассчитывали на малолеток из фанатских группировок. Облом получается , половина не придёт.

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    #1
    sv1969
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