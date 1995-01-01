Мэрия Москвы: «Игра «Спартак» – «Динамо» состоится в намеченное время. Никаких переносов не планируется»

короче - максимально жесткий разгон либеродерьма - за час мвд управится.. и вечером - на футбол!
В мэрии Москвы сообщили, что матч четвертого тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» пройдет в заранее запланированную дату.
В четверг стало известно, что МВД обратилось с просьбой перенести встречу на другой день из-за акции протеста, которая намечена на выходные в столице.
«Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 3 августа на стадионе «Открытие-Арена» в 19:00. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется «, – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.
- «Спартак» после трех туров набрал четыре очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.
- У «Динамо» также четыре балла в активе, команда располагается на седьмой строчке.