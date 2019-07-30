Матч «Динамо» – «Спартак» могут перенести из-за протестующих в Москве

Есть дивизия Дзержинского, есть Росгвардия..... есть кому порядок навести...
Представитель Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин сообщил, что матч 4-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» может быть перенесен.
Причиной для этого может стать невозможность обеспечения безопасности для проведения дерби.
- По информации борца с коррупцией, 3 августа полиция хочет направить основные отряды на акции протеста.
- Запланировано, что матч «Спартак» – «Динамо» пройдет в субботу, 3 августа в 19:00 по московскому времени.
twit text
— Николай Ляскин (@nlyaskin) July 30, 2019