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    Матч «Динамо» – «Спартак» могут перенести из-за протестующих в Москве

    Представитель Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин сообщил, что матч 4-го тура РПЛ «Спартак»«Динамо» может быть перенесен.

    Причиной для этого может стать невозможность обеспечения безопасности для проведения дерби.

    • По информации борца с коррупцией, 3 августа полиция хочет направить основные отряды на акции протеста.
    • Запланировано, что матч «Спартак» – «Динамо» пройдет в субботу, 3 августа в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Твиттер Николая Ляскина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2427

      пряник929 12 минут назад

      Есть дивизия Дзержинского, есть Росгвардия..... есть кому порядок навести...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11044

      bset 12 минут назад

      Пусть валят на матч. А митинге пусть чиновники "разгоняют" допуском независимых кандидатов до выборов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10606

      slavutiq70 15 минут назад

      Достали уже эти протестанты,,майдан захотели что ли повторить???

      0
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