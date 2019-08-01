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    Гилерме: «Я никогда не перейду в «Спартак»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал слухи о переговорах с московским «Спартаком» перед продлением контракта с железнодорожниками.

    «Предложения были не только от российских команд, но из Европы — Турция, Италия, Испания. Но я изначально хотел остаться здесь. Уже говорил: моя мечта — завершить карьеру в «Локомотиве».

    Разговоры о согласованном контракте со «Спартаком» — это все «бла-бла-бла». Согласовал контракт, просил 3 миллиона, 5 миллионов — это все неправда.
    Между мной и руководством «Спартака» никаких переговоров не было. Предложения, о которых я сказал, между собой обсуждали клубы.

    Я готов повторить, что никогда не перейду в «Спартак». Я ведь сдержал слово! Хочу играть в России за одну команду, мечтаю завершить карьеру в «Локомотиве». В «Спартак» не перейду», – сказал Гилерме.

    19 июля Гилерме подписал новый трехлетний контракт с «Локомотивом», согласно которому он будет зарабатывать 2,3 миллиона евро в год. По предыдущему соглашению натурализованный бразилец получал 2,9 миллиона евро. Игроком интересовались «Спартак» и «Зенит».

    • Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро.
    • Игрок провел за москвичей 291 матч (110 – на ноль) и пропустил 278 голов.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13542

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      То, что он не перешёл в Спартак, это 100% заслуга Ю.П. Сёмина. Теперь уже точно Гилерме никуда не уйдёт. А Спартак пусть вздыхает и разводит руками. *****

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      Рейтинг: +18367

      oyabun 2 минуты назад

      Да никому как бы и не нужен этот Суперпереход.

      0
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      Рейтинг: +634

      Alex Flash 11 минут назад

      Ну, и молодец!

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