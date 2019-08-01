Гилерме: «Я никогда не перейду в «Спартак»

То, что он не перешёл в Спартак, это 100% заслуга Ю.П. Сёмина. Теперь уже точно Гилерме никуда не уйдёт. А Спартак пусть вздыхает и разводит руками. *****
Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал слухи о переговорах с московским «Спартаком» перед продлением контракта с железнодорожниками.
«Предложения были не только от российских команд, но из Европы — Турция, Италия, Испания. Но я изначально хотел остаться здесь. Уже говорил: моя мечта — завершить карьеру в «Локомотиве».
Разговоры о согласованном контракте со «Спартаком» — это все «бла-бла-бла». Согласовал контракт, просил 3 миллиона, 5 миллионов — это все неправда.
Между мной и руководством «Спартака» никаких переговоров не было. Предложения, о которых я сказал, между собой обсуждали клубы.
Я готов повторить, что никогда не перейду в «Спартак». Я ведь сдержал слово! Хочу играть в России за одну команду, мечтаю завершить карьеру в «Локомотиве». В «Спартак» не перейду», – сказал Гилерме.
19 июля Гилерме подписал новый трехлетний контракт с «Локомотивом», согласно которому он будет зарабатывать 2,3 миллиона евро в год. По предыдущему соглашению натурализованный бразилец получал 2,9 миллиона евро. Игроком интересовались «Спартак» и «Зенит».
- Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро.
- Игрок провел за москвичей 291 матч (110 – на ноль) и пропустил 278 голов.