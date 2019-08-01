Гилерме: «Я никогда не перейду в «Спартак»

Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал слухи о переговорах с московским «Спартаком» перед продлением контракта с железнодорожниками.

«Предложения были не только от российских команд, но из Европы — Турция, Италия, Испания. Но я изначально хотел остаться здесь. Уже говорил: моя мечта — завершить карьеру в «Локомотиве».

Разговоры о согласованном контракте со «Спартаком» — это все «бла-бла-бла». Согласовал контракт, просил 3 миллиона, 5 миллионов — это все неправда.

Между мной и руководством «Спартака» никаких переговоров не было. Предложения, о которых я сказал, между собой обсуждали клубы.

Я готов повторить, что никогда не перейду в «Спартак». Я ведь сдержал слово! Хочу играть в России за одну команду, мечтаю завершить карьеру в «Локомотиве». В «Спартак» не перейду», – сказал Гилерме.

19 июля Гилерме подписал новый трехлетний контракт с «Локомотивом», согласно которому он будет зарабатывать 2,3 миллиона евро в год. По предыдущему соглашению натурализованный бразилец получал 2,9 миллиона евро. Игроком интересовались «Спартак» и «Зенит».