Bild: «Бавария» сделала «Манчестер Сити» предложение по трансферу Сане

«Бавария» продолжает переговоры по приобретению полузащитника Лероя Сане.

Мюнхенский клуб направил в Манчестер официальное предложение по трансферу 23-летнего футболиста. При этом Сане узнал условия личного соглашения, предложенного «Баварией». Переговоры между клубами могут продолжиться на следующей неделе.

Ранее немецкое издание сообщало, что «Бавария» готова платить хавбеку более 200 тысяч евро в неделю, а сумма сделки может составить не менее 100 миллионов.