Bild: «Бавария» сделала «Манчестер Сити» предложение по трансферу Сане

«Бавария» продолжает переговоры по приобретению полузащитника Лероя Сане.
Мюнхенский клуб направил в Манчестер официальное предложение по трансферу 23-летнего футболиста. При этом Сане узнал условия личного соглашения, предложенного «Баварией». Переговоры между клубами могут продолжиться на следующей неделе.
Ранее немецкое издание сообщало, что «Бавария» готова платить хавбеку более 200 тысяч евро в неделю, а сумма сделки может составить не менее 100 миллионов.
- Сане перешел в «Ман Сити» из «Шальке-04» в 2016 году за 50,5 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 немец провел за «горожан» 47 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 18 результативных передач.
- Контракт полузащитника рассчитан до июня 2021 года.